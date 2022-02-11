Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220211/avtokefaliya-1772248697.html
В патриархии отреагировали на идею митрополита лишить РПЦ автокефалии
В патриархии отреагировали на идею митрополита лишить РПЦ автокефалии - РИА Новости, 11.02.2022
В патриархии отреагировали на идею митрополита лишить РПЦ автокефалии
Предложение одного из митрополитов Элладской православной церкви временно лишить автокефалии Русскую православную церковь за создание экзархата в Африке... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:14
2022-02-11T12:14
религия
епифаний думенко
африка
элладская православная церковь
русская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762227711_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b9d36d1699ebfe4f733fee5194749db.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предложение одного из митрополитов Элладской православной церкви временно лишить автокефалии Русскую православную церковь за создание экзархата в Африке абсурдно, заявил РИА Новости секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.Ранее митрополит Перистерийский Григориос в эфире телеканала Orthodox TV предложил лишить на пять лет автокефалии Русскую православную церковь в "наказание" за "создание схизмы" и учреждение экзархата в Африке, а также извергнуть из сана епископа, который по решению синода РПЦ назначен патриаршим экзархом в Африке."Конечно же, сама постановка вопроса абсурдна: ни у кого отозвать автокефалию невозможно в принципе. Это примерно то же, если бы какие-нибудь страны вдруг отозвали независимость у России", - сказал Якимчук.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года обнародовал решение о создании патриаршего экзархата Африки, с двумя епархиями в его составе – Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ более ста священнослужителей Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их соответствующих прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.Перистерийская митрополия входит в те епархии Элладской православной церкви, посещение которых паломниками не благословляется РПЦ, поскольку их иерархи признают раскольническую ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. Григорий лишь в октябре 2021 года возглавил митрополию.
https://ria.ru/20220211/tserkov-1772224556.html
https://ria.ru/20220120/raskol-1768505200.html
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762227711_471:91:2625:1707_1920x0_80_0_0_c2602fb327e5e72b4cc912cd5e58741e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
епифаний думенко, африка, элладская православная церковь, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу)
12:14 11.02.2022
 

В патриархии отреагировали на идею митрополита лишить РПЦ автокефалии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на храм Христа Спасителя с Патриаршего моста в Москве
Вид на храм Христа Спасителя с Патриаршего моста в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предложение одного из митрополитов Элладской православной церкви временно лишить автокефалии Русскую православную церковь за создание экзархата в Африке абсурдно, заявил РИА Новости секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
Ранее митрополит Перистерийский Григориос в эфире телеканала Orthodox TV предложил лишить на пять лет автокефалии Русскую православную церковь в "наказание" за "создание схизмы" и учреждение экзархата в Африке, а также извергнуть из сана епископа, который по решению синода РПЦ назначен патриаршим экзархом в Африке.
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 11:02Религия
В Греции предложили лишить РПЦ автокефалии на пять лет
"Конечно же, сама постановка вопроса абсурдна: ни у кого отозвать автокефалию невозможно в принципе. Это примерно то же, если бы какие-нибудь страны вдруг отозвали независимость у России", - сказал Якимчук.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года обнародовал решение о создании патриаршего экзархата Африки, с двумя епархиями в его составе – Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ более ста священнослужителей Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их соответствующих прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
Перистерийская митрополия входит в те епархии Элладской православной церкви, посещение которых паломниками не благословляется РПЦ, поскольку их иерархи признают раскольническую ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. Григорий лишь в октябре 2021 года возглавил митрополию.
Вид Москвы с колокольни Ивана Великого - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 08:00Религия
"Становится все хуже". Москве вынесли последнее предупреждение
 
РелигияЕпифаний ДуменкоАфрикаЭлладская православная церковьРусская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала