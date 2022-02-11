В патриархии отреагировали на идею митрополита лишить РПЦ автокефалии
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на храм Христа Спасителя с Патриаршего моста в Москве
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предложение одного из митрополитов Элладской православной церкви временно лишить автокефалии Русскую православную церковь за создание экзархата в Африке абсурдно, заявил РИА Новости секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
Ранее митрополит Перистерийский Григориос в эфире телеканала Orthodox TV предложил лишить на пять лет автокефалии Русскую православную церковь в "наказание" за "создание схизмы" и учреждение экзархата в Африке, а также извергнуть из сана епископа, который по решению синода РПЦ назначен патриаршим экзархом в Африке.
"Конечно же, сама постановка вопроса абсурдна: ни у кого отозвать автокефалию невозможно в принципе. Это примерно то же, если бы какие-нибудь страны вдруг отозвали независимость у России", - сказал Якимчук.
Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года обнародовал решение о создании патриаршего экзархата Африки, с двумя епархиями в его составе – Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ более ста священнослужителей Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их соответствующих прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
Перистерийская митрополия входит в те епархии Элладской православной церкви, посещение которых паломниками не благословляется РПЦ, поскольку их иерархи признают раскольническую ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. Григорий лишь в октябре 2021 года возглавил митрополию.