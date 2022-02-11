https://ria.ru/20220211/avtokefaliya-1772248697.html

В патриархии отреагировали на идею митрополита лишить РПЦ автокефалии

В патриархии отреагировали на идею митрополита лишить РПЦ автокефалии - РИА Новости, 11.02.2022

В патриархии отреагировали на идею митрополита лишить РПЦ автокефалии

Предложение одного из митрополитов Элладской православной церкви временно лишить автокефалии Русскую православную церковь за создание экзархата в Африке... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:14

2022-02-11T12:14

2022-02-11T12:14

религия

епифаний думенко

африка

элладская православная церковь

русская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предложение одного из митрополитов Элладской православной церкви временно лишить автокефалии Русскую православную церковь за создание экзархата в Африке абсурдно, заявил РИА Новости секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.Ранее митрополит Перистерийский Григориос в эфире телеканала Orthodox TV предложил лишить на пять лет автокефалии Русскую православную церковь в "наказание" за "создание схизмы" и учреждение экзархата в Африке, а также извергнуть из сана епископа, который по решению синода РПЦ назначен патриаршим экзархом в Африке."Конечно же, сама постановка вопроса абсурдна: ни у кого отозвать автокефалию невозможно в принципе. Это примерно то же, если бы какие-нибудь страны вдруг отозвали независимость у России", - сказал Якимчук.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года обнародовал решение о создании патриаршего экзархата Африки, с двумя епархиями в его составе – Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ более ста священнослужителей Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их соответствующих прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.Перистерийская митрополия входит в те епархии Элладской православной церкви, посещение которых паломниками не благословляется РПЦ, поскольку их иерархи признают раскольническую ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. Григорий лишь в октябре 2021 года возглавил митрополию.

https://ria.ru/20220211/tserkov-1772224556.html

https://ria.ru/20220120/raskol-1768505200.html

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епифаний думенко, африка, элладская православная церковь, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу)