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В Москве арестовали обвиняемого в расчленении останков на мусорозаводе
В Москве арестовали обвиняемого в расчленении останков на мусорозаводе - РИА Новости, 11.02.2022
В Москве арестовали обвиняемого в расчленении останков на мусорозаводе
Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины, чьи расчлененные останки нашли на мусороперерабатывающем заводе на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T18:48
2022-02-11T19:01
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины, чьи расчлененные останки нашли на мусороперерабатывающем заводе на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.В минувший вторник мужскую голову и две руки обнаружили при сортировке отходов на мусороперерабатывающем заводе на севере столицы. Ранее сегодня старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о задержании подозреваемого в убийстве. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предполагаемый убийца познакомился с человеком, чьи останки впоследствии нашли на московском мусорном заводе, в гей-паблике в "Одноклассниках"."С учетом позиции государственного обвинителя Головинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 44-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 апреля 2022 года. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.По данным правоохранителей, 8 февраля обвиняемый, находясь на улице Флотская, умышленно зарезал 36-летнего мужчину. Отмечается, что для сокрытия преступления он расчленил труп, верхние конечности и голова которого были обнаружены на мусороперерабатывающем заводе в Сигнальном проезде. Добавляется, что ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.
https://ria.ru/20220210/ubiystvo-1772109391.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
18:48 11.02.2022 (обновлено: 19:01 11.02.2022)
 
В Москве арестовали обвиняемого в расчленении останков на мусорозаводе

Арестован обвиняемый по делу о расчлененных останках на мусорозаводе в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины, чьи расчлененные останки нашли на мусороперерабатывающем заводе на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В минувший вторник мужскую голову и две руки обнаружили при сортировке отходов на мусороперерабатывающем заводе на севере столицы. Ранее сегодня старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о задержании подозреваемого в убийстве. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предполагаемый убийца познакомился с человеком, чьи останки впоследствии нашли на московском мусорном заводе, в гей-паблике в "Одноклассниках".
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"С учетом позиции государственного обвинителя Головинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 44-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 апреля 2022 года. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, 8 февраля обвиняемый, находясь на улице Флотская, умышленно зарезал 36-летнего мужчину. Отмечается, что для сокрытия преступления он расчленил труп, верхние конечности и голова которого были обнаружены на мусороперерабатывающем заводе в Сигнальном проезде. Добавляется, что ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.
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