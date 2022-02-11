https://ria.ru/20220211/arest-1772351184.html

Суд арестовал четверых грабителей, до смерти забивших кассира "Пятерочки"

Суд арестовал четверых грабителей, до смерти забивших кассира "Пятерочки" - РИА Новости, 11.02.2022

Суд арестовал четверых грабителей, до смерти забивших кассира "Пятерочки"

Суд арестовал всех обвиняемых по делу о разбойном нападении на магазин в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T18:24

2022-02-11T18:24

2022-02-11T20:01

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

истра

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Суд арестовал всех обвиняемых по делу о разбойном нападении на магазин в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий."По ходатайству следователя следственного отдела по городу Истра ГСУ СК России по Московской области судом арестованы сроком на два месяца четверо обвиняемых в разбойном нападении на магазин и причинении смертельных травм продавцу-кассиру (ч. 4 ст. 162 УК России и ч. 4 ст. 111 УК России)", — сказала она.По данным правоохранительных органов, ночью 9 февраля двое мужчин с бейсбольными битами напали на магазин в Истре, избили директора заведения и продавщицу (она скончалась на месте) и похитили деньги из кассы. На улице их ожидали сообщники: один находился вблизи магазина и следил за обстановкой, другой был за рулем машины. Уходя, они избили супруга пострадавшей, который заехал за ней после работы, и прокололи колеса его машины.Вскоре подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Максимальное наказание, которое им грозит, по первой статье — десять лет лишения свободы, по второй — двенадцать.

https://ria.ru/20220209/ograblenie-1771824621.html

московская область (подмосковье)

россия

истра

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, истра, следственный комитет россии (ск рф)