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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220211/android-1772264679.html
Раскрыта предварительная версия ОС Android 13
Раскрыта предварительная версия ОС Android 13 - РИА Новости, 11.02.2022
Раскрыта предварительная версия ОС Android 13
Разработчик операционной системы Android Google представил предварительную версию Android 13. Пока Developer Preview 1 доступна лишь для разработчиков. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:15
2022-02-11T13:15
наука
технологии
google android
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Разработчик операционной системы Android Google представил предварительную версию Android 13. Пока Developer Preview 1 доступна лишь для разработчиков.Версия для разработчиков далека от релизной, но и в ней есть нововведения относительно Android 12. Среди них темы и функции конфиденциальности и новые инструменты управления языками.Появится возможность обмениваться фотографиями и видео с отдельным приложением, при этом софту не требуется разрешение на просмотр всех фотографий на устройстве. Программам разрешат обнаруживать точки Wi-Fi и подключаться к ним без необходимости в разрешении на определение местоположения смартфона.Первая бета-версия, которая смогут установить энтузиасты с фирменными смартфонами Pixel, должна появиться в апреле, презентация Android 13 запланирован на конец июля, а релизная версия появится не раньше сентября 2022-го.
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технологии, google android
13:15 11.02.2022
 

Раскрыта предварительная версия ОС Android 13

© GoogleAndroid 13
Android 13
© Google
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Разработчик операционной системы Android Google представил предварительную версию Android 13. Пока Developer Preview 1 доступна лишь для разработчиков.
Версия для разработчиков далека от релизной, но и в ней есть нововведения относительно Android 12. Среди них темы и функции конфиденциальности и новые инструменты управления языками.
Появится возможность обмениваться фотографиями и видео с отдельным приложением, при этом софту не требуется разрешение на просмотр всех фотографий на устройстве. Программам разрешат обнаруживать точки Wi-Fi и подключаться к ним без необходимости в разрешении на определение местоположения смартфона.
Первая бета-версия, которая смогут установить энтузиасты с фирменными смартфонами Pixel, должна появиться в апреле, презентация Android 13 запланирован на конец июля, а релизная версия появится не раньше сентября 2022-го.
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