https://ria.ru/20220211/android-1772264679.html

Раскрыта предварительная версия ОС Android 13

Раскрыта предварительная версия ОС Android 13 - РИА Новости, 11.02.2022

Раскрыта предварительная версия ОС Android 13

Разработчик операционной системы Android Google представил предварительную версию Android 13. Пока Developer Preview 1 доступна лишь для разработчиков. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:15

2022-02-11T13:15

2022-02-11T13:15

наука

технологии

google android

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772264296_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9a1881d0442c3e250cc93f936c09faa2.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Разработчик операционной системы Android Google представил предварительную версию Android 13. Пока Developer Preview 1 доступна лишь для разработчиков.Версия для разработчиков далека от релизной, но и в ней есть нововведения относительно Android 12. Среди них темы и функции конфиденциальности и новые инструменты управления языками.Появится возможность обмениваться фотографиями и видео с отдельным приложением, при этом софту не требуется разрешение на просмотр всех фотографий на устройстве. Программам разрешат обнаруживать точки Wi-Fi и подключаться к ним без необходимости в разрешении на определение местоположения смартфона.Первая бета-версия, которая смогут установить энтузиасты с фирменными смартфонами Pixel, должна появиться в апреле, презентация Android 13 запланирован на конец июля, а релизная версия появится не раньше сентября 2022-го.

https://ria.ru/20211228/miui-1765896163.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, google android