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Медведев предупредил о риске образования этнических анклавов
Медведев предупредил о риске образования этнических анклавов - РИА Новости, 11.02.2022
Медведев предупредил о риске образования этнических анклавов
В местах компактного проживания мигрантов существует риск образования этнических анклавов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:37
2022-02-11T16:37
дмитрий медведев
мигранты
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В местах компактного проживания мигрантов существует риск образования этнических анклавов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по интеграции и адаптации приезжих.Он отметил, что часто отношения между мигрантами и местными жителями бывают напряженными, поэтому нужно усилить контроль за ситуацией.Медведев призвал проводить профилактическую работу, в том числе с лидерами диаспор. Он уточнил, что "там есть и формальные лидеры, и неформальные".Зампред Совбеза подчеркнул, что действующих мер недостаточно, так как стычки происходят каждый день.
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дмитрий медведев, мигранты
16:37 11.02.2022
 
Медведев предупредил о риске образования этнических анклавов

Зампред Совбеза Медведев: в местах проживания мигрантов могут появиться этнические анклавы

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкИностранные рабочие в Москве
Иностранные рабочие в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Иностранные рабочие в Москве
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В местах компактного проживания мигрантов существует риск образования этнических анклавов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по интеграции и адаптации приезжих.
“Это собственно мировая проблема, и у нас она тоже присутствует в полном объеме. Своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут по собственным законам и по собственным понятиям и, самое главное, игнорируют наши законы. Без должного контроля они могут и становятся, к сожалению, зачастую рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности”, — добавил Медведев.
Он отметил, что часто отношения между мигрантами и местными жителями бывают напряженными, поэтому нужно усилить контроль за ситуацией.
Медведев призвал проводить профилактическую работу, в том числе с лидерами диаспор. Он уточнил, что "там есть и формальные лидеры, и неформальные".
Зампред Совбеза подчеркнул, что действующих мер недостаточно, так как стычки происходят каждый день.
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