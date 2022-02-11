https://ria.ru/20220211/anclave-1772322332.html

Медведев предупредил о риске образования этнических анклавов

Медведев предупредил о риске образования этнических анклавов - РИА Новости, 11.02.2022

Медведев предупредил о риске образования этнических анклавов

В местах компактного проживания мигрантов существует риск образования этнических анклавов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:37

2022-02-11T16:37

2022-02-11T16:37

дмитрий медведев

мигранты

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В местах компактного проживания мигрантов существует риск образования этнических анклавов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по интеграции и адаптации приезжих.Он отметил, что часто отношения между мигрантами и местными жителями бывают напряженными, поэтому нужно усилить контроль за ситуацией.Медведев призвал проводить профилактическую работу, в том числе с лидерами диаспор. Он уточнил, что "там есть и формальные лидеры, и неформальные".Зампред Совбеза подчеркнул, что действующих мер недостаточно, так как стычки происходят каждый день.

https://ria.ru/20220211/migranty-1772286480.html

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дмитрий медведев, мигранты