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В самолете, который, предположительно, упал на Камчатке, были два человека
В самолете, который, предположительно, упал на Камчатке, были два человека - РИА Новости, 11.02.2022
В самолете, который, предположительно, упал на Камчатке, были два человека
Две человека находились на борту самолета Ан-2, который, предположительно, упал на Камчатке, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T04:26
2022-02-11T04:26
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев - РИА Новости. Две человека находились на борту самолета Ан-2, который, предположительно, упал на Камчатке, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.Днем в пятницу очевидцы сообщили в оперативные службы, что наблюдали в районе села Коряки Елизовского района падение легкомоторного самолета Ан-2. К месту происшествия следуют спасатели."Да", – ответили в МЧС на вопрос, два ли человека были на борту.В ведомстве уточнили, что предполагаемое место падения находится в лесной зоне.
https://ria.ru/20220114/samolet-1767773703.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край
04:26 11.02.2022
 
В самолете, который, предположительно, упал на Камчатке, были два человека

На борту Ан-2, который, предположительно, упал на Камчатке, были два человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер скорой медицинской помощи
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев - РИА Новости. Две человека находились на борту самолета Ан-2, который, предположительно, упал на Камчатке, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.
Днем в пятницу очевидцы сообщили в оперативные службы, что наблюдали в районе села Коряки Елизовского района падение легкомоторного самолета Ан-2. К месту происшествия следуют спасатели.
"Да", – ответили в МЧС на вопрос, два ли человека были на борту.
В ведомстве уточнили, что предполагаемое место падения находится в лесной зоне.
Кадры с места крушения самолета в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 08:07
На Алтае упал легкомоторный самолет
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский край
 
 
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