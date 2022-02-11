https://ria.ru/20220211/an-2-1772186250.html

В самолете, который, предположительно, упал на Камчатке, были два человека

В самолете, который, предположительно, упал на Камчатке, были два человека - РИА Новости, 11.02.2022

В самолете, который, предположительно, упал на Камчатке, были два человека

Две человека находились на борту самолета Ан-2, который, предположительно, упал на Камчатке, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T04:26

2022-02-11T04:26

2022-02-11T04:26

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев - РИА Новости. Две человека находились на борту самолета Ан-2, который, предположительно, упал на Камчатке, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.Днем в пятницу очевидцы сообщили в оперативные службы, что наблюдали в районе села Коряки Елизовского района падение легкомоторного самолета Ан-2. К месту происшествия следуют спасатели."Да", – ответили в МЧС на вопрос, два ли человека были на борту.В ведомстве уточнили, что предполагаемое место падения находится в лесной зоне.

https://ria.ru/20220114/samolet-1767773703.html

камчатский край

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край