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Умер бывший глава регионального бюро РИА Новости в Центральной Азии

Умер бывший глава регионального бюро РИА Новости в Центральной Азии - РИА Новости, 12.02.2022

Умер бывший глава регионального бюро РИА Новости в Центральной Азии

Бывший руководитель регионального представительства РИА Новости в Центральной Азии Александр Альтман скончался в Москве на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-11T15:00

2022-02-11T15:00

2022-02-12T14:10

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Бывший руководитель регионального представительства РИА Новости в Центральной Азии Александр Альтман скончался в Москве на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости его близкие.Александр проработал в РИА Новости и МИА "Россия сегодня" почти два десятка лет, начав с должности заведующего бюро агентства в Улан-Баторе в 1997 году. Накопленный за годы работы в Монголии журналистский опыт он с успехом использовал в работе уже на направлении стран СНГ, в середине 2000-х годов принимал активное участие в разработке и реализации стратегии информационной деятельности РИА Новости на постсоветском пространстве, приложил много сил для организации и проведения в Ереване, Кишиневе, Минске занятий школы молодых журналистов стран ближнего зарубежья.Как рассказывают коллеги, особое место в журналисткой работе Альтмана занимал Казахстан, где он был первым руководителем регионального центрально-азиатского бюро агентства. При его непосредственном участии был создан Международный пресс-центр РИА Новости в Астане (ныне Нурсултан).После завершения командировки в Казахстан Александр вернулся в центральный офис агентства, в структуре МИА "Россия сегодня" в 2014-2015 годах занимал должность начальника Управления по работе с представительствами и партнерами Дирекции стран ближнего зарубежья.Коллектив РИА Новости и МИА "Россия сегодня" выражает свои соболезнования родным и близким Александра Альтмана.

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медиа - общество, риа новости, центральная азия