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Умер бывший глава регионального бюро РИА Новости в Центральной Азии
Умер бывший глава регионального бюро РИА Новости в Центральной Азии - РИА Новости, 12.02.2022
Умер бывший глава регионального бюро РИА Новости в Центральной Азии
Бывший руководитель регионального представительства РИА Новости в Центральной Азии Александр Альтман скончался в Москве на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-11T15:00
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Бывший руководитель регионального представительства РИА Новости в Центральной Азии Александр Альтман скончался в Москве на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости его близкие.Александр проработал в РИА Новости и МИА "Россия сегодня" почти два десятка лет, начав с должности заведующего бюро агентства в Улан-Баторе в 1997 году. Накопленный за годы работы в Монголии журналистский опыт он с успехом использовал в работе уже на направлении стран СНГ, в середине 2000-х годов принимал активное участие в разработке и реализации стратегии информационной деятельности РИА Новости на постсоветском пространстве, приложил много сил для организации и проведения в Ереване, Кишиневе, Минске занятий школы молодых журналистов стран ближнего зарубежья.Как рассказывают коллеги, особое место в журналисткой работе Альтмана занимал Казахстан, где он был первым руководителем регионального центрально-азиатского бюро агентства. При его непосредственном участии был создан Международный пресс-центр РИА Новости в Астане (ныне Нурсултан).После завершения командировки в Казахстан Александр вернулся в центральный офис агентства, в структуре МИА "Россия сегодня" в 2014-2015 годах занимал должность начальника Управления по работе с представительствами и партнерами Дирекции стран ближнего зарубежья.Коллектив РИА Новости и МИА "Россия сегодня" выражает свои соболезнования родным и близким Александра Альтмана.
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медиа - общество, риа новости, центральная азия
15:00 11.02.2022 (обновлено: 14:10 12.02.2022)
 
Умер бывший глава регионального бюро РИА Новости в Центральной Азии

Бывший глава регионального бюро РИА Новости в Центральной Азии Альтман умер в 72 года

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛоготип РИА Новости
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Бывший руководитель регионального представительства РИА Новости в Центральной Азии Александр Альтман скончался в Москве на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости его близкие.
Александр проработал в РИА Новости и МИА "Россия сегодня" почти два десятка лет, начав с должности заведующего бюро агентства в Улан-Баторе в 1997 году. Накопленный за годы работы в Монголии журналистский опыт он с успехом использовал в работе уже на направлении стран СНГ, в середине 2000-х годов принимал активное участие в разработке и реализации стратегии информационной деятельности РИА Новости на постсоветском пространстве, приложил много сил для организации и проведения в Ереване, Кишиневе, Минске занятий школы молодых журналистов стран ближнего зарубежья.
Как рассказывают коллеги, особое место в журналисткой работе Альтмана занимал Казахстан, где он был первым руководителем регионального центрально-азиатского бюро агентства. При его непосредственном участии был создан Международный пресс-центр РИА Новости в Астане (ныне Нурсултан).
"Саша открывал в Астане представительство РИА Новости по Центральной Азии и Казахстану, стоял у истоков деятельности агентства в регионе, благодаря его стараниям удалось вывести информационное взаимодействие России и Казахстана на новый уровень. Его уважали за глубокие знания истории и традиции азиатских республик бывшего СССР и сопредельных стран, он пользовался уважением и российских, и казахских коллег. Сегодня в холодной Астане о нем остались очень теплые воспоминания, и в нынешнем коллективе Sputnik Казахстан, где работают те, с кем он начинал работу нашего центрально-азиатского бюро", - рассказывает руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Казахстане Виктор Панов.
После завершения командировки в Казахстан Александр вернулся в центральный офис агентства, в структуре МИА "Россия сегодня" в 2014-2015 годах занимал должность начальника Управления по работе с представительствами и партнерами Дирекции стран ближнего зарубежья.
Коллектив РИА Новости и МИА "Россия сегодня" выражает свои соболезнования родным и близким Александра Альтмана.
 
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