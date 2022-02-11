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Макрон призвал к спокойствию из-за готовящейся акции "Конвой свободы"
Макрон призвал к спокойствию из-за готовящейся акции "Конвой свободы" - РИА Новости, 12.02.2022
Макрон призвал к спокойствию из-за готовящейся акции "Конвой свободы"
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к спокойствию на фоне готовящегося протеста автоколонны "Конвой свободы", участники которой выступают против... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-11T21:21
2022-02-12T09:11
в мире
париж
франция
бельгия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к спокойствию на фоне готовящегося протеста автоколонны "Конвой свободы", участники которой выступают против коронавирусных ограничений.Французские дальнобойщики, вдохновленные протестными акциями в Канаде, выехали в среду с юга Франции, в четверг — из других регионов страны. Предполагается, что кортеж прибудет в Париж в пятницу вечером.Вместе с тем полиция Парижа запретила проведение манифестации автоколонн протестующих. Правоохранители отметили, что за препятствование движению на дорогах нарушителям грозит два года лишения свободы, штраф в размере 4,5 тысячи евро и другие меры. Организация несанкционированной акции на дорогах влечет за собой заключение на полгода и штраф в размере 7,5 тысячи евро.Акции дальнобойщиков, которые после Парижа намерены направиться в Брюссель, запрещены и в столице Бельгии.
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в мире, париж, франция, бельгия, коронавирус covid-19
21:21 11.02.2022 (обновлено: 09:11 12.02.2022)
 
Макрон призвал к спокойствию из-за готовящейся акции "Конвой свободы"

Президент Макрон призвал к спокойствию из-за готовящейся в Париже акции "Конвой свободы"

© REUTERS / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к спокойствию на фоне готовящегося протеста автоколонны "Конвой свободы", участники которой выступают против коронавирусных ограничений.

"Все мы вместе устали от того, через что мы проходим уже два года (от пандемии. — Прим. ред.). Эта усталость выражается по-разному: у одних — в виде растерянности, у других — в виде депрессии. Видны очень сильные душевные страдания среди наших молодых и менее молодых людей. И иногда эта усталость также выливается в гнев. Я это слышу и уважаю. Но я призываю к высшей степени спокойствия. Требования одних и других по-прежнему законны. Мы всегда сохраняли право на демонстрации, демократический плюрализм, дебаты в парламенте <...> в этот период. Но нам нужно взаимопонимание, хорошее отношение друг к другу", — сказал Макрон в интервью региональной французской газете Ouest France.

Французские дальнобойщики, вдохновленные протестными акциями в Канаде, выехали в среду с юга Франции, в четверг — из других регионов страны. Предполагается, что кортеж прибудет в Париж в пятницу вечером.
Вместе с тем полиция Парижа запретила проведение манифестации автоколонн протестующих. Правоохранители отметили, что за препятствование движению на дорогах нарушителям грозит два года лишения свободы, штраф в размере 4,5 тысячи евро и другие меры. Организация несанкционированной акции на дорогах влечет за собой заключение на полгода и штраф в размере 7,5 тысячи евро.
Акции дальнобойщиков, которые после Парижа намерены направиться в Брюссель, запрещены и в столице Бельгии.
 
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