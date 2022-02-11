Макрон призвал к спокойствию из-за готовящейся акции "Конвой свободы"

"Все мы вместе устали от того, через что мы проходим уже два года (от пандемии. — Прим. ред.). Эта усталость выражается по-разному: у одних — в виде растерянности, у других — в виде депрессии. Видны очень сильные душевные страдания среди наших молодых и менее молодых людей. И иногда эта усталость также выливается в гнев. Я это слышу и уважаю. Но я призываю к высшей степени спокойствия. Требования одних и других по-прежнему законны. Мы всегда сохраняли право на демонстрации, демократический плюрализм, дебаты в парламенте <...> в этот период. Но нам нужно взаимопонимание, хорошее отношение друг к другу", — сказал Макрон в интервью региональной французской газете Ouest France.