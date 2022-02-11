https://ria.ru/20220211/afganistan-1772340046.html

Байден заблокировал афганские активы в американских банках

Байден заблокировал афганские активы в американских банках - РИА Новости, 11.02.2022

Байден заблокировал афганские активы в американских банках

Президент США Джо Байден подписал указ о блокировке активов Центрального банка Афганистана на сумму семь миллиардов долларов, хранящихся в американских... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:37

2022-02-11T17:37

2022-02-11T21:38

захват власти в афганистане талибами

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афганистан

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ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал указ о блокировке активов Центрального банка Афганистана на сумму семь миллиардов долларов, хранящихся в американских кредитных организациях, сообщил Белый дом.Эти деньги переведут в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.Предполагается, что половину средств направят на удовлетворение гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Как уточнил высокопоставленный представитель администрации США, на это потребуется как минимум несколько месяцев.Остальные деньги потратят на компенсации пострадавшим от терактов и семьям погибших.В начале августа 2021 года талибы на фоне вывода американского контингента активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Они заняли Кабул 15 августа. Всю вторую половину месяца из столичного аэропорта, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военнослужащие окончательно покинули Афганистан, завершив почти 20-летнее военное присутствие. В начале сентября временное правительство Афганистана возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211223/afganistan-1765166587.html

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в мире, сша, джо байден, афганистан