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Шойгу заявил об увеличении числа террористов ИГ* в Афганистане
Шойгу заявил об увеличении числа террористов ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 11.02.2022
Шойгу заявил об увеличении числа террористов ИГ* в Афганистане
Министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с британским коллегой Беном Уоллесом выразил обеспокоенность увеличением числа террористов ИГ* в Афганистане. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:37
2022-02-11T16:37
2022-02-11T17:21
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с британским коллегой Беном Уоллесом выразил обеспокоенность увеличением числа террористов ИГ* в Афганистане."Увеличение числа террористов ИГ* в Афганистане, безусловно, представляет сегодня угрозу, учитывая то, что за последнее время количество бойцов увеличилось вдвое".*Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, россия, афганистан, исламское государство
16:37 11.02.2022 (обновлено: 17:21 11.02.2022)
Шойгу заявил об увеличении числа террористов ИГ* в Афганистане
Глава Минобороны Шойгу заявил об увеличении числа террористов ИГ* в Афганистане