https://ria.ru/20220211/afganistan-1772322222.html

Шойгу заявил об увеличении числа террористов ИГ* в Афганистане

Шойгу заявил об увеличении числа террористов ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 11.02.2022

Шойгу заявил об увеличении числа террористов ИГ* в Афганистане

Министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с британским коллегой Беном Уоллесом выразил обеспокоенность увеличением числа террористов ИГ* в Афганистане. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:37

2022-02-11T16:37

2022-02-11T17:21

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с британским коллегой Беном Уоллесом выразил обеспокоенность увеличением числа террористов ИГ* в Афганистане."Увеличение числа террористов ИГ* в Афганистане, безусловно, представляет сегодня угрозу, учитывая то, что за последнее время количество бойцов увеличилось вдвое".*Запрещенная в России террористическая организация.

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в мире, россия, афганистан, исламское государство