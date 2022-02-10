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Хорошие новости
https://ria.ru/20220210/zrenie-1772049602.html
Башкирские офтальмологи вернули зрение слепому мальчику
Башкирские офтальмологи вернули зрение слепому мальчику - РИА Новости, 10.02.2022
Башкирские офтальмологи вернули зрение слепому мальчику
Офтальмологи Всероссийского центра глазной и пластической хирургии вернули зрение восьмилетнему мальчику из Москвы, который с рождения был слепым, рассказал РИА РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:51
2022-02-10T18:36
общество
эрнст мулдашев
хорошие новости
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УФА, 10 фев — РИА Новости. Офтальмологи Всероссийского центра глазной и пластической хирургии вернули зрение восьмилетнему мальчику из Москвы, который с рождения был слепым, рассказал РИА Новости главный научный консультант клиники Эрнст Мулдашев.По словам профессора, во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии восьмилетнего Матвея Шамина лечат биоматериалом "Аллоплант" с трехлетнего возраста. Ребенок родился слепым, у него диагностировали ДЦП, он не ходил и не говорил."Когда его привезли, он просто лежал, его зрение было нулевое. Операции с биоматериалом мы делали ему каждые полгода. Сейчас ребенок восстановил зрение на два-пять процентов, он видит на расстоянии одного метра, увидел своих родителей, различает цвета. Он начал ползать, скоро начнет ходить. Он научился говорить, мальчик мечтает петь, как его кумир певец Григорий Лепс, мы верим, что это обязательно сбудется", — пояснил Мулдашев агентству.Отец ребенка Игорь Шамин рассказал, как счастлива их семья. По его словам, ребенок сейчас учит алфавит и скоро начнет читать.
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общество, эрнст мулдашев
12:51 10.02.2022 (обновлено: 18:36 10.02.2022)
 
Башкирские офтальмологи вернули зрение слепому мальчику

Башкирские офтальмологи вернули зрение слепому мальчику из Москвы

© Depositphotos / wedmovВрач-офтальмолог в операционной
Врач-офтальмолог в операционной - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Depositphotos / wedmov
Врач-офтальмолог в операционной. Архивное фото
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УФА, 10 фев — РИА Новости. Офтальмологи Всероссийского центра глазной и пластической хирургии вернули зрение восьмилетнему мальчику из Москвы, который с рождения был слепым, рассказал РИА Новости главный научный консультант клиники Эрнст Мулдашев.
По словам профессора, во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии восьмилетнего Матвея Шамина лечат биоматериалом "Аллоплант" с трехлетнего возраста. Ребенок родился слепым, у него диагностировали ДЦП, он не ходил и не говорил.
В операционной - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа 2020, 15:41
В Чувашии врачи вернули зрение слепому ребенку
"Когда его привезли, он просто лежал, его зрение было нулевое. Операции с биоматериалом мы делали ему каждые полгода. Сейчас ребенок восстановил зрение на два-пять процентов, он видит на расстоянии одного метра, увидел своих родителей, различает цвета. Он начал ползать, скоро начнет ходить. Он научился говорить, мальчик мечтает петь, как его кумир певец Григорий Лепс, мы верим, что это обязательно сбудется", — пояснил Мулдашев агентству.
Отец ребенка Игорь Шамин рассказал, как счастлива их семья. По его словам, ребенок сейчас учит алфавит и скоро начнет читать.
Офтальмохирурги вернули зрение 23-летней жительнице Чебаркуля - РИА Новости, 1920, 31.10.2018
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Хорошие новостиОбществоЭрнст Мулдашев
 
 
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