https://ria.ru/20220210/zrenie-1772049602.html

Башкирские офтальмологи вернули зрение слепому мальчику

Башкирские офтальмологи вернули зрение слепому мальчику - РИА Новости, 10.02.2022

Башкирские офтальмологи вернули зрение слепому мальчику

Офтальмологи Всероссийского центра глазной и пластической хирургии вернули зрение восьмилетнему мальчику из Москвы, который с рождения был слепым, рассказал РИА РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:51

2022-02-10T12:51

2022-02-10T18:36

общество

эрнст мулдашев

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УФА, 10 фев — РИА Новости. Офтальмологи Всероссийского центра глазной и пластической хирургии вернули зрение восьмилетнему мальчику из Москвы, который с рождения был слепым, рассказал РИА Новости главный научный консультант клиники Эрнст Мулдашев.По словам профессора, во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии восьмилетнего Матвея Шамина лечат биоматериалом "Аллоплант" с трехлетнего возраста. Ребенок родился слепым, у него диагностировали ДЦП, он не ходил и не говорил."Когда его привезли, он просто лежал, его зрение было нулевое. Операции с биоматериалом мы делали ему каждые полгода. Сейчас ребенок восстановил зрение на два-пять процентов, он видит на расстоянии одного метра, увидел своих родителей, различает цвета. Он начал ползать, скоро начнет ходить. Он научился говорить, мальчик мечтает петь, как его кумир певец Григорий Лепс, мы верим, что это обязательно сбудется", — пояснил Мулдашев агентству.Отец ребенка Игорь Шамин рассказал, как счастлива их семья. По его словам, ребенок сейчас учит алфавит и скоро начнет читать.

https://ria.ru/20200827/vrachi-1576386591.html

https://ria.ru/20181031/1531875669.html

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общество, эрнст мулдашев