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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1771977790.html
В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского
В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского - РИА Новости, 10.02.2022
В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского
Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, сообщили в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T01:21
2022-02-10T01:40
распространение коронавируса
общество
владимир жириновский
лдпр
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, сообщили в пресс-службе Минздрава.Как отметили в ведомстве, политику оказывается вся необходимая медпомощь. В министерстве добавили, что лидер ЛДПР находится в московской ЦКБ с прошлой среды, 2 февраля, у него обнаружили "омикрон"-штамм коронавируса.Госпитализация ЖириновскогоКак сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, состояние Жириновского не требует подключение его к аппарату ИВЛ. В СМИ появлялась информация, что политик в критическом состоянии и его пришлось подключить к ИВЛ. Так, источник РБК заявил, что "никаких гарантий никто не дает", а осложняют состояние Жириновского имеющиеся у него сопутствующие болезни.При этом в ЛДПР информацию о госпитализации своего лидера ранее опровергали, заявив, что он чувствует себя хорошо и продолжает работать."Омикрон"Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.Новый вариант выявили уже в 142 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и стал доминирующим. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) также выделило новый вид "омикрона" BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют скрытым, так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1.
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общество, владимир жириновский, лдпр, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
01:21 10.02.2022 (обновлено: 01:40 10.02.2022)
 
В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского

В Минздраве России заявили, что Жириновского 2 февраля госпитализировали с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Как отметили в ведомстве, политику оказывается вся необходимая медпомощь. В министерстве добавили, что лидер ЛДПР находится в московской ЦКБ с прошлой среды, 2 февраля, у него обнаружили "омикрон"-штамм коронавируса.
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Госпитализация Жириновского

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, состояние Жириновского не требует подключение его к аппарату ИВЛ. В СМИ появлялась информация, что политик в критическом состоянии и его пришлось подключить к ИВЛ. Так, источник РБК заявил, что "никаких гарантий никто не дает", а осложняют состояние Жириновского имеющиеся у него сопутствующие болезни.
При этом в ЛДПР информацию о госпитализации своего лидера ранее опровергали, заявив, что он чувствует себя хорошо и продолжает работать.

"Омикрон"

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
Новый вариант выявили уже в 142 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и стал доминирующим. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) также выделило новый вид "омикрона" BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют скрытым, так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1.
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Распространение коронавирусаОбществоВладимир ЖириновскийЛДПРРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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