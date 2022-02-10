01:21 10.02.2022 (обновлено: 01:40 10.02.2022)
В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского
В Минздраве России заявили, что Жириновского 2 февраля госпитализировали с COVID-19
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Как отметили в ведомстве, политику оказывается вся необходимая медпомощь. В министерстве добавили, что лидер ЛДПР находится в московской ЦКБ с прошлой среды, 2 февраля, у него обнаружили "омикрон"-штамм коронавируса.
Госпитализация Жириновского
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, состояние Жириновского не требует подключение его к аппарату ИВЛ. В СМИ появлялась информация, что политик в критическом состоянии и его пришлось подключить к ИВЛ. Так, источник РБК заявил, что "никаких гарантий никто не дает", а осложняют состояние Жириновского имеющиеся у него сопутствующие болезни.
При этом в ЛДПР информацию о госпитализации своего лидера ранее опровергали, заявив, что он чувствует себя хорошо и продолжает работать.
"Омикрон"
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
Новый вариант выявили уже в 142 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и стал доминирующим. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) также выделило новый вид "омикрона" BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют скрытым, так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1.