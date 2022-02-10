https://ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1771977790.html

В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского

В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского - РИА Новости, 10.02.2022

В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, сообщили в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T01:21

2022-02-10T01:21

2022-02-10T01:40

распространение коронавируса

общество

владимир жириновский

лдпр

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, сообщили в пресс-службе Минздрава.Как отметили в ведомстве, политику оказывается вся необходимая медпомощь. В министерстве добавили, что лидер ЛДПР находится в московской ЦКБ с прошлой среды, 2 февраля, у него обнаружили "омикрон"-штамм коронавируса.Госпитализация ЖириновскогоКак сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, состояние Жириновского не требует подключение его к аппарату ИВЛ. В СМИ появлялась информация, что политик в критическом состоянии и его пришлось подключить к ИВЛ. Так, источник РБК заявил, что "никаких гарантий никто не дает", а осложняют состояние Жириновского имеющиеся у него сопутствующие болезни.При этом в ЛДПР информацию о госпитализации своего лидера ранее опровергали, заявив, что он чувствует себя хорошо и продолжает работать."Омикрон"Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.Новый вариант выявили уже в 142 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и стал доминирующим. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) также выделило новый вид "омикрона" BA.2 как исследуемый вариант. BA.2 называют скрытым, так как его трудно отличить в лабораторных условиях от оригинального BA.1.

https://ria.ru/20220208/pik-1771667059.html

https://ria.ru/20220209/vaktsinatsiya-1771968484.html

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общество, владимир жириновский, лдпр, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса