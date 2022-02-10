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Россиянки рассказали, где живут самые перспективные женихи
Россиянки рассказали, где живут самые перспективные женихи - РИА Новости, 10.02.2022
Россиянки рассказали, где живут самые перспективные женихи
Россиянки считают самыми привлекательными женихами жителей столицы, на втором месте по этому показателю расположился Санкт-Петербург, при этом на переезд ради... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:47
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общество
россия
москва
краснодар
ялта
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россиянки считают самыми привлекательными женихами жителей столицы, на втором месте по этому показателю расположился Санкт-Петербург, при этом на переезд ради поиска партнера большая часть женщин не готова, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Так, 45% опрошенных считают, что перспективных женихов можно найти в любом городе. При этом, согласно исследованию, в качестве наиболее притягательных в этом плане пунктов "31% респонденток отметили Москву, а 23% — Санкт-Петербург".Еще 9% опрошенных указали, что завидные избранники, по их мнению, живут в Сочи, 5% выбрали Ялту, а 4% респондентов считают, что перспективные женихи живут в Краснодаре.По 3% опрошенных также назвали Екатеринбург, Казань, Калининград и Новосибирск городами, где можно встретить самых привлекательных женихов. Еще 2% респондентов отметили Тюмень.При этом, как выяснили специалисты, "78% опрошенных женщин рассказали, что не готовы к переезду ради поиска вторых половинок". В ходе исследования опросили свыше 4000 респондентов.
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общество, россия, москва, краснодар, ялта
08:47 10.02.2022
 
Россиянки рассказали, где живут самые перспективные женихи

"Работа.ру": россиянки назвали москвичей самыми привлекательными женихами

© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyПарень и девушка отмечают День святого Валентина
Парень и девушка отмечают День святого Валентина - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
Парень и девушка отмечают День святого Валентина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россиянки считают самыми привлекательными женихами жителей столицы, на втором месте по этому показателю расположился Санкт-Петербург, при этом на переезд ради поиска партнера большая часть женщин не готова, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Так, 45% опрошенных считают, что перспективных женихов можно найти в любом городе. При этом, согласно исследованию, в качестве наиболее притягательных в этом плане пунктов "31% респонденток отметили Москву, а 23% — Санкт-Петербург".
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Еще 9% опрошенных указали, что завидные избранники, по их мнению, живут в Сочи, 5% выбрали Ялту, а 4% респондентов считают, что перспективные женихи живут в Краснодаре.
По 3% опрошенных также назвали Екатеринбург, Казань, Калининград и Новосибирск городами, где можно встретить самых привлекательных женихов. Еще 2% респондентов отметили Тюмень.
При этом, как выяснили специалисты, "78% опрошенных женщин рассказали, что не готовы к переезду ради поиска вторых половинок". В ходе исследования опросили свыше 4000 респондентов.
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