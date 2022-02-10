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https://ria.ru/20220210/zelenskiy-1772094293.html
Шутки Зеленского взбесили Украину
"Выглядел как дурак": на Украине разочаровались в ответе Зеленского Путину - РИА Новости, 10.02.2022
Шутки Зеленского взбесили Украину
Украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала "Первый казацкий" выразил недоумение из-за попытки главы государства Владимира Зеленского... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:16
2022-02-10T15:19
в мире
эммануэль макрон
киев
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала "Первый казацкий" выразил недоумение из-за попытки главы государства Владимира Зеленского пошутить в ответ на заявление Владимира Путина о нежелании Киева выполнять Минские соглашения.Эксперт согласился с Кремлем, что фраза "нравится, не нравится — терпи, моя красавица" скорее относится к старинному фольклору, а не к творчеству группы "Красная плесень". По его словам, Зеленский во время ответа решил сделать акцент не на основной мысли, то есть выполнении соглашений, а на попытке показать чувство юмора. Однако, по мнению Погребинского, вышло это крайне неудачно."А он (Зеленский. — Прим. ред.) перевел стрелки, что вроде Путин имел в виду Украину, что она тоже красавица, только не твоя, а моя. Ну понес всякую ахинею в ответ и выглядел как дурак просто, самый элементарный", — сказал политолог.Словами "нравится, не нравится — терпи, моя красавица" Путин во время пресс-конференции после переговоров с Эммануэлем Макроном прокомментировал отношение Киева к Минским соглашениям. Российский лидер отметил, что украинская сторона взяла курс на демонтаж договоренностей, однако их необходимо соблюдать.
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в мире, эммануэль макрон, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин
15:16 10.02.2022 (обновлено: 15:19 10.02.2022)
 
"Выглядел как дурак": на Украине разочаровались в ответе Зеленского Путину

Политолог Погребинский: Зеленский понес ахинею, отвечая на слова Путина о "красавице"

© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала "Первый казацкий" выразил недоумение из-за попытки главы государства Владимира Зеленского пошутить в ответ на заявление Владимира Путина о нежелании Киева выполнять Минские соглашения.
Эксперт согласился с Кремлем, что фраза "нравится, не нравится — терпи, моя красавица" скорее относится к старинному фольклору, а не к творчеству группы "Красная плесень". По его словам, Зеленский во время ответа решил сделать акцент не на основной мысли, то есть выполнении соглашений, а на попытке показать чувство юмора. Однако, по мнению Погребинского, вышло это крайне неудачно.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
"А он (Зеленский. — Прим. ред.) перевел стрелки, что вроде Путин имел в виду Украину, что она тоже красавица, только не твоя, а моя. Ну понес всякую ахинею в ответ и выглядел как дурак просто, самый элементарный", — сказал политолог.
Словами "нравится, не нравится — терпи, моя красавица" Путин во время пресс-конференции после переговоров с Эммануэлем Макроном прокомментировал отношение Киева к Минским соглашениям. Российский лидер отметил, что украинская сторона взяла курс на демонтаж договоренностей, однако их необходимо соблюдать.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
12:43
Зеленский обвинил Россию в психологическом давлении на Украину
 
В миреЭммануэль МакронКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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