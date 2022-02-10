https://ria.ru/20220210/zelenskiy-1772094293.html

Шутки Зеленского взбесили Украину

"Выглядел как дурак": на Украине разочаровались в ответе Зеленского Путину - РИА Новости, 10.02.2022

Шутки Зеленского взбесили Украину

Украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала "Первый казацкий" выразил недоумение из-за попытки главы государства Владимира Зеленского... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:16

2022-02-10T15:16

2022-02-10T15:19

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала "Первый казацкий" выразил недоумение из-за попытки главы государства Владимира Зеленского пошутить в ответ на заявление Владимира Путина о нежелании Киева выполнять Минские соглашения.Эксперт согласился с Кремлем, что фраза "нравится, не нравится — терпи, моя красавица" скорее относится к старинному фольклору, а не к творчеству группы "Красная плесень". По его словам, Зеленский во время ответа решил сделать акцент не на основной мысли, то есть выполнении соглашений, а на попытке показать чувство юмора. Однако, по мнению Погребинского, вышло это крайне неудачно."А он (Зеленский. — Прим. ред.) перевел стрелки, что вроде Путин имел в виду Украину, что она тоже красавица, только не твоя, а моя. Ну понес всякую ахинею в ответ и выглядел как дурак просто, самый элементарный", — сказал политолог.Словами "нравится, не нравится — терпи, моя красавица" Путин во время пресс-конференции после переговоров с Эммануэлем Макроном прокомментировал отношение Киева к Минским соглашениям. Российский лидер отметил, что украинская сторона взяла курс на демонтаж договоренностей, однако их необходимо соблюдать.

https://ria.ru/20220210/ukraina-1772050102.html

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в мире, эммануэль макрон, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин