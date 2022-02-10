Шутки Зеленского взбесили Украину

15:16 10.02.2022 (обновлено: 15:19 10.02.2022)
"Выглядел как дурак": на Украине разочаровались в ответе Зеленского Путину
Политолог Погребинский: Зеленский понес ахинею, отвечая на слова Путина о "красавице"
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала "Первый казацкий" выразил недоумение из-за попытки главы государства Владимира Зеленского пошутить в ответ на заявление Владимира Путина о нежелании Киева выполнять Минские соглашения.
Эксперт согласился с Кремлем, что фраза "нравится, не нравится — терпи, моя красавица" скорее относится к старинному фольклору, а не к творчеству группы "Красная плесень". По его словам, Зеленский во время ответа решил сделать акцент не на основной мысли, то есть выполнении соглашений, а на попытке показать чувство юмора. Однако, по мнению Погребинского, вышло это крайне неудачно.
"А он (Зеленский. — Прим. ред.) перевел стрелки, что вроде Путин имел в виду Украину, что она тоже красавица, только не твоя, а моя. Ну понес всякую ахинею в ответ и выглядел как дурак просто, самый элементарный", — сказал политолог.
Словами "нравится, не нравится — терпи, моя красавица" Путин во время пресс-конференции после переговоров с Эммануэлем Макроном прокомментировал отношение Киева к Минским соглашениям. Российский лидер отметил, что украинская сторона взяла курс на демонтаж договоренностей, однако их необходимо соблюдать.