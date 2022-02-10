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Зеленский нужен Западу как инструмент, считает Лавров
Зеленский нужен Западу как инструмент, считает Лавров - РИА Новости, 10.02.2022
Зеленский нужен Западу как инструмент, считает Лавров
Видимо, Западу президент Украины Владимир Зеленский нужен как инструмент, чтобы выводить Россию из состояния равновесия, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:35
2022-02-10T13:41
в мире
дмитрий песков
лиз трасс
киев
россия
москва
нато
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Видимо, Западу президент Украины Владимир Зеленский нужен как инструмент, чтобы выводить Россию из состояния равновесия, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент Зеленский призывает не паниковать, но, видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия и никого не интересует, что он там думает, и какие негативные последствия от всей этой истерики несет Украина, украинская экономика, украинский бюджет, как инвестиции бегут из Украины из-за всех этих всхлипываний и причитаний", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220210/ukraina-1772050102.html
https://ria.ru/20220208/davlenie-1771730626.html
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в мире, дмитрий песков, лиз трасс, киев, россия, москва, нато
13:35 10.02.2022 (обновлено: 13:41 10.02.2022)
 
Зеленский нужен Западу как инструмент, считает Лавров

Глава МИД Лавров: Зеленский нужен Западу, чтобы выводить Россию из состояния равновесия

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Видимо, Западу президент Украины Владимир Зеленский нужен как инструмент, чтобы выводить Россию из состояния равновесия, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент Зеленский призывает не паниковать, но, видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия и никого не интересует, что он там думает, и какие негативные последствия от всей этой истерики несет Украина, украинская экономика, украинский бюджет, как инвестиции бегут из Украины из-за всех этих всхлипываний и причитаний", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
12:43
Зеленский обвинил Россию в психологическом давлении на Украину
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 17:17
Зеленский заявил, что не знает в Европе способных надавить на Россию
 
В миреДмитрий ПесковЛиз ТрассКиевРоссияМоскваНАТО
 
 
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