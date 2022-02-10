https://ria.ru/20220210/zeldin-1772053508.html

Памятную звезду актеру Зельдину открыли в Театре Российской армии

Памятную звезду актеру Зельдину открыли в Театре Российской армии - РИА Новости, 10.02.2022

Памятную звезду актеру Зельдину открыли в Театре Российской армии

Памятную звезду знаменитому актеру Театра Российской армии Владимиру Зельдину открыли сегодня в Москве, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:00

2022-02-10T13:00

2022-02-10T14:52

культура

новости культуры

владимир зельдин

центральный академический театр российской армии

театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16157/73/161577380_0:1097:2391:2442_1920x0_80_0_0_6f3d79a04879d64de1d3b95208a0a5dc.jpg

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Памятную звезду знаменитому актеру Театра Российской армии Владимиру Зельдину открыли сегодня в Москве, сообщили в Минобороны РФ."В Центральном академическом театре Российской армии состоялась церемония закладки памятной Звезды великого артиста Театра Армии Владимира Михайловича Зельдина", – говорится в сообщении.Сегодня Зельдину исполнилось бы 107 лет.Зельдин служил в Театре Российской армии (ранее – Театре Советской армии) более 70 лет, свой столетний юбилей, как и 101-й день рождения, актер встречал на сцене. Зельдин сыграл более 50 ролей. Среди самых известных — роль Альдемаро в спектакле "Учитель танцев", фельдмаршала Кутузова в музыкальной комедии "Давным-давно", актера Неделина в спектакле-посвящении "Танцы с учителем", а также Дон Кихота в мюзикле "Человек из Ламанчи". Фильмография артиста насчитывает более 70 кино- и телепроектов."Благодаря неустанному труду и особой жизненной закалке Владимиру Михайловичу удалось пронести через все года своей жизни молодость души и щедрость таланта, сохранить оптимизм и неизменную доброжелательность. Имя Владимира Зельдина занесено в Книгу рекордов Гиннесса как единственного в мире артиста, выходящего на сцену в столь почтенном возрасте", - отметил во время церемонии директор департамента культуры Минобороны Артем Горный.Зельдин скончался 31 октября 2016 года на 102-м году жизни. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.Звездная аллея появилась в ЦАТРА в 2020 году в честь легендарных творцов, которые прославили театр и стали неотъемлемой частью истории.

https://ria.ru/20170210/1487560876.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, владимир зельдин, центральный академический театр российской армии , театр