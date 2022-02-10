13:00 10.02.2022 (обновлено: 14:52 10.02.2022)
Памятную звезду актеру Зельдину открыли в Театре Российской армии
Памятную звезду актеру Зельдину открыли в Театре Российской армии
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкСпектакль «Человек из Ламанчи» с участием Владимира Зельдина
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Памятную звезду знаменитому актеру Театра Российской армии Владимиру Зельдину открыли сегодня в Москве, сообщили в Минобороны РФ.
"В Центральном академическом театре Российской армии состоялась церемония закладки памятной Звезды великого артиста Театра Армии Владимира Михайловича Зельдина", – говорится в сообщении.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦеремония закладки памятной звезды народному артисту СССР Владимиру Зельдину в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) в Москве.
Церемония закладки памятной звезды народному артисту СССР Владимиру Зельдину в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) в Москве.
Сегодня Зельдину исполнилось бы 107 лет.
Зельдин служил в Театре Российской армии (ранее – Театре Советской армии) более 70 лет, свой столетний юбилей, как и 101-й день рождения, актер встречал на сцене. Зельдин сыграл более 50 ролей. Среди самых известных — роль Альдемаро в спектакле "Учитель танцев", фельдмаршала Кутузова в музыкальной комедии "Давным-давно", актера Неделина в спектакле-посвящении "Танцы с учителем", а также Дон Кихота в мюзикле "Человек из Ламанчи". Фильмография артиста насчитывает более 70 кино- и телепроектов.
© РИА Новости / Борис Рябинин / Перейти в фотобанкАктеры Центрального театра Советской Армии Екатерина Кудрявцева (слева) в роли Виви и Владимир Зельдин (справа) в роли Фрэнка в спектакле "Профессия миссис Уоррен" по пьесе Бернарда Шоу.
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Актеры Центрального театра Советской Армии Екатерина Кудрявцева (слева) в роли Виви и Владимир Зельдин (справа) в роли Фрэнка в спектакле "Профессия миссис Уоррен" по пьесе Бернарда Шоу.
© РИА Новости / Рудольф Алфимов / Перейти в фотобанкСцена из юбилейного, 1100-го спектакля по пьесе Лопе де Вега "Учитель танцев". Альдемаро - Владимир Зельдин, Флорела - Валентина Савельева. Центральный театр Советской Армии (сейчас Центральный академический театр Российской армии).
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Сцена из юбилейного, 1100-го спектакля по пьесе Лопе де Вега "Учитель танцев". Альдемаро - Владимир Зельдин, Флорела - Валентина Савельева. Центральный театр Советской Армии (сейчас Центральный академический театр Российской армии).
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Владимир Зельдин в роли Неделина в сцене из спектакля "Танцы с учителем" в Центральном Театре Российской Армии.
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Актер Владимир Зельдин в роли Неделина в сцене из спектакля "Танцы с учителем" в Центральном Театре Российской Армии.
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк
Народный артист СССР Владимир Зельдин в сцене из спектакля Человек из Ламанчи, режиссер-постановщик Юлий Гусман. Центральный академический театр Российской армии.
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Народный артист СССР Владимир Зельдин в сцене из спектакля Человек из Ламанчи, режиссер-постановщик Юлий Гусман. Центральный академический театр Российской армии.
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Владимир Зельдин (на первом плане, справа) в сцене из спектакля «Человек из Ламанчи», режиссер-постановщик Юлий Гусман. Центральный академический театр Российской армии.
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Народный артист СССР Владимир Зельдин (на первом плане, справа) в сцене из спектакля «Человек из Ламанчи», режиссер-постановщик Юлий Гусман. Центральный академический театр Российской армии.
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Актеры Центрального театра Советской Армии Екатерина Кудрявцева (слева) в роли Виви и Владимир Зельдин (справа) в роли Фрэнка в спектакле "Профессия миссис Уоррен" по пьесе Бернарда Шоу.
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Сцена из юбилейного, 1100-го спектакля по пьесе Лопе де Вега "Учитель танцев". Альдемаро - Владимир Зельдин, Флорела - Валентина Савельева. Центральный театр Советской Армии (сейчас Центральный академический театр Российской армии).
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Актер Владимир Зельдин в роли Неделина в сцене из спектакля "Танцы с учителем" в Центральном Театре Российской Армии.
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Народный артист СССР Владимир Зельдин в сцене из спектакля Человек из Ламанчи, режиссер-постановщик Юлий Гусман. Центральный академический театр Российской армии.
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Народный артист СССР Владимир Зельдин (на первом плане, справа) в сцене из спектакля «Человек из Ламанчи», режиссер-постановщик Юлий Гусман. Центральный академический театр Российской армии.
"Благодаря неустанному труду и особой жизненной закалке Владимиру Михайловичу удалось пронести через все года своей жизни молодость души и щедрость таланта, сохранить оптимизм и неизменную доброжелательность. Имя Владимира Зельдина занесено в Книгу рекордов Гиннесса как единственного в мире артиста, выходящего на сцену в столь почтенном возрасте", - отметил во время церемонии директор департамента культуры Минобороны Артем Горный.
Зельдин скончался 31 октября 2016 года на 102-м году жизни. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Звездная аллея появилась в ЦАТРА в 2020 году в честь легендарных творцов, которые прославили театр и стали неотъемлемой частью истории.
10 февраля 2017, 02:21Биография Владимира Зельдина