Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220210/zeldin-1772053508.html
Памятную звезду актеру Зельдину открыли в Театре Российской армии
Памятную звезду актеру Зельдину открыли в Театре Российской армии - РИА Новости, 10.02.2022
Памятную звезду актеру Зельдину открыли в Театре Российской армии
Памятную звезду знаменитому актеру Театра Российской армии Владимиру Зельдину открыли сегодня в Москве, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:00
2022-02-10T14:52
культура
новости культуры
владимир зельдин
центральный академический театр российской армии
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16157/73/161577380_0:1097:2391:2442_1920x0_80_0_0_6f3d79a04879d64de1d3b95208a0a5dc.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Памятную звезду знаменитому актеру Театра Российской армии Владимиру Зельдину открыли сегодня в Москве, сообщили в Минобороны РФ."В Центральном академическом театре Российской армии состоялась церемония закладки памятной Звезды великого артиста Театра Армии Владимира Михайловича Зельдина", – говорится в сообщении.Сегодня Зельдину исполнилось бы 107 лет.Зельдин служил в Театре Российской армии (ранее – Театре Советской армии) более 70 лет, свой столетний юбилей, как и 101-й день рождения, актер встречал на сцене. Зельдин сыграл более 50 ролей. Среди самых известных — роль Альдемаро в спектакле "Учитель танцев", фельдмаршала Кутузова в музыкальной комедии "Давным-давно", актера Неделина в спектакле-посвящении "Танцы с учителем", а также Дон Кихота в мюзикле "Человек из Ламанчи". Фильмография артиста насчитывает более 70 кино- и телепроектов."Благодаря неустанному труду и особой жизненной закалке Владимиру Михайловичу удалось пронести через все года своей жизни молодость души и щедрость таланта, сохранить оптимизм и неизменную доброжелательность. Имя Владимира Зельдина занесено в Книгу рекордов Гиннесса как единственного в мире артиста, выходящего на сцену в столь почтенном возрасте", - отметил во время церемонии директор департамента культуры Минобороны Артем Горный.Зельдин скончался 31 октября 2016 года на 102-м году жизни. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.Звездная аллея появилась в ЦАТРА в 2020 году в честь легендарных творцов, которые прославили театр и стали неотъемлемой частью истории.
https://ria.ru/20170210/1487560876.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16157/73/161577380_0:873:2391:2666_1920x0_80_0_0_0ee521230099df6bd4df98e4296f4142.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, владимир зельдин, центральный академический театр российской армии , театр
13:00 10.02.2022 (обновлено: 14:52 10.02.2022)
 
Памятную звезду актеру Зельдину открыли в Театре Российской армии

Памятную звезду актеру Зельдину открыли в Театре Российской армии

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкСпектакль «Человек из Ламанчи» с участием Владимира Зельдина
Спектакль «Человек из Ламанчи» с участием Владимира Зельдина - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Памятную звезду знаменитому актеру Театра Российской армии Владимиру Зельдину открыли сегодня в Москве, сообщили в Минобороны РФ.
"В Центральном академическом театре Российской армии состоялась церемония закладки памятной Звезды великого артиста Театра Армии Владимира Михайловича Зельдина", – говорится в сообщении.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦеремония закладки памятной звезды народному артисту СССР Владимиру Зельдину в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) в Москве.
Церемония закладки памятной звезды народному артисту СССР Владимиру Зельдину в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Церемония закладки памятной звезды народному артисту СССР Владимиру Зельдину в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) в Москве.
Сегодня Зельдину исполнилось бы 107 лет.
Зельдин служил в Театре Российской армии (ранее – Театре Советской армии) более 70 лет, свой столетний юбилей, как и 101-й день рождения, актер встречал на сцене. Зельдин сыграл более 50 ролей. Среди самых известных — роль Альдемаро в спектакле "Учитель танцев", фельдмаршала Кутузова в музыкальной комедии "Давным-давно", актера Неделина в спектакле-посвящении "Танцы с учителем", а также Дон Кихота в мюзикле "Человек из Ламанчи". Фильмография артиста насчитывает более 70 кино- и телепроектов.
© РИА Новости / Борис Рябинин / Перейти в фотобанкАктеры Центрального театра Советской Армии Екатерина Кудрявцева (слева) в роли Виви и Владимир Зельдин (справа) в роли Фрэнка в спектакле "Профессия миссис Уоррен" по пьесе Бернарда Шоу.
Екатерина Кудрявцева и Владимир Зельдин в спектакле Профессия миссис Уоррен
1 из 5
Актеры Центрального театра Советской Армии Екатерина Кудрявцева (слева) в роли Виви и Владимир Зельдин (справа) в роли Фрэнка в спектакле "Профессия миссис Уоррен" по пьесе Бернарда Шоу.
© РИА Новости / Борис Рябинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рудольф Алфимов / Перейти в фотобанкСцена из юбилейного, 1100-го спектакля по пьесе Лопе де Вега "Учитель танцев". Альдемаро - Владимир Зельдин, Флорела - Валентина Савельева. Центральный театр Советской Армии (сейчас Центральный академический театр Российской армии).
Владимир Зельдин и Валентина Савельева в спектакле Учитель танцев
2 из 5
Сцена из юбилейного, 1100-го спектакля по пьесе Лопе де Вега "Учитель танцев". Альдемаро - Владимир Зельдин, Флорела - Валентина Савельева. Центральный театр Советской Армии (сейчас Центральный академический театр Российской армии).
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Владимир Зельдин в роли Неделина в сцене из спектакля "Танцы с учителем" в Центральном Театре Российской Армии.
Владимир Зельдин
3 из 5
Актер Владимир Зельдин в роли Неделина в сцене из спектакля "Танцы с учителем" в Центральном Театре Российской Армии.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Народный артист СССР Владимир Зельдин в сцене из спектакля Человек из Ламанчи, режиссер-постановщик Юлий Гусман. Центральный академический театр Российской армии.

Спектакль «Человек из Ламанчи» с участием Владимира Зельдина
4 из 5

Народный артист СССР Владимир Зельдин в сцене из спектакля Человек из Ламанчи, режиссер-постановщик Юлий Гусман. Центральный академический театр Российской армии.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Владимир Зельдин (на первом плане, справа) в сцене из спектакля «Человек из Ламанчи», режиссер-постановщик Юлий Гусман. Центральный академический театр Российской армии.
Владимир Зельдин
5 из 5
Народный артист СССР Владимир Зельдин (на первом плане, справа) в сцене из спектакля «Человек из Ламанчи», режиссер-постановщик Юлий Гусман. Центральный академический театр Российской армии.
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
1 из 5
Актеры Центрального театра Советской Армии Екатерина Кудрявцева (слева) в роли Виви и Владимир Зельдин (справа) в роли Фрэнка в спектакле "Профессия миссис Уоррен" по пьесе Бернарда Шоу.
© РИА Новости / Борис Рябинин
Перейти в фотобанк
2 из 5
Сцена из юбилейного, 1100-го спектакля по пьесе Лопе де Вега "Учитель танцев". Альдемаро - Владимир Зельдин, Флорела - Валентина Савельева. Центральный театр Советской Армии (сейчас Центральный академический театр Российской армии).
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Перейти в фотобанк
3 из 5
Актер Владимир Зельдин в роли Неделина в сцене из спектакля "Танцы с учителем" в Центральном Театре Российской Армии.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 5

Народный артист СССР Владимир Зельдин в сцене из спектакля Человек из Ламанчи, режиссер-постановщик Юлий Гусман. Центральный академический театр Российской армии.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
5 из 5
Народный артист СССР Владимир Зельдин (на первом плане, справа) в сцене из спектакля «Человек из Ламанчи», режиссер-постановщик Юлий Гусман. Центральный академический театр Российской армии.
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
"Благодаря неустанному труду и особой жизненной закалке Владимиру Михайловичу удалось пронести через все года своей жизни молодость души и щедрость таланта, сохранить оптимизм и неизменную доброжелательность. Имя Владимира Зельдина занесено в Книгу рекордов Гиннесса как единственного в мире артиста, выходящего на сцену в столь почтенном возрасте", - отметил во время церемонии директор департамента культуры Минобороны Артем Горный.
Зельдин скончался 31 октября 2016 года на 102-м году жизни. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Звездная аллея появилась в ЦАТРА в 2020 году в честь легендарных творцов, которые прославили театр и стали неотъемлемой частью истории.
Народный артист СССР Владимир Зельдин на вечере 100, или Танцы со временем. Архив - РИА Новости, 1920, 10.02.2017
10 февраля 2017, 02:21
Биография Владимира Зельдина
 
КультураНовости культурыВладимир ЗельдинЦентральный академический театр Российской армииТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала