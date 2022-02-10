https://ria.ru/20220210/zalog-1771979052.html
Защита россиянина Лихтенштейна попросила суд в США освободить его под залог
Защита россиянина Лихтенштейна попросила суд в США освободить его под залог - РИА Новости, 10.02.2022
Защита россиянина Лихтенштейна попросила суд в США освободить его под залог
Защита арестованного по обвинению в отмывании украденных биткоинов россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган обратилась с ходатайством в суд об их РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T01:54
2022-02-10T01:54
2022-02-10T02:33
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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Защита арестованного по обвинению в отмывании украденных биткоинов россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган обратилась с ходатайством в суд об их освобождении, обосновывая это риском для здоровья женщины.В ходатайстве уточняется, что в конце января Морган перенесла операцию, после которой восстанавливается до сих пор, и заключение под стражу может создать дополнительные риски ее здоровью.В документе утверждается, что россиянин и его жена еще за несколько месяцев до своего ареста были осведомлены о проводимом в отношении них расследовании. Так, юристы сообщили, что в ноябре 2021 года интернет-провайдер известил пару о полученной им повестке в суд, где от представителей компании хотели получить имеющие отношение к Лихтенштейну записи годичной давности.В начале января текущего года, как следует из ходатайства, в квартире Лихтенштейна провели обыск, по результатам которого у него и Морган изъяли в том числе паспорта и ряд электронных устройств. "Однако даже тогда они не предприняли попытку бегства. Вместо этого господин Лихтенштейн и госпожа Морган наняли нас в качестве своих советников, чтобы мы от их имени контактировали с правительством, а также они продлили контракт на аренду квартиры в Нью-Йорке сроком на один год", - следует из документов.В качестве дополнительного аргумента в пользу освобождения своих подзащитных юристы приводят и тот факт, что супруги планировали завести ребенка и с этой целью заморозили несколько эмбрионов в одной из нью-йоркских больниц."Супруги никогда не сбежали бы из страны, рискуя потерять возможность завести детей - что они обсуждали в текущем году, пока их жизнь не была нарушена арестами по данному делу", - говорится в документах.Американский минюст сообщил накануне, что правоохранители арестовали супружескую пару и изъяли у них 3,6 миллиарда долларов в биткоинах, связанных с кибервзломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Речь идет об Илье Лихтенштейне и его жене Хизер Морган. Согласно докладу спецагента при налоговой службе США, опубликованном на сайте минюста, у Лихтенштейна двойное гражданство - российско-американское. По версии обвинения, они пытались "отмыть" более 119 тысяч краденых биткоинов.Слушания по вопросу возможного освобождения россиянина и его супруги под залог в рамках данного дела назначены на 11 февраля. Между тем в постановлении суда округа Колумбия в США говорится, что он приостановил решение об освобождении под залог россиянина и его жены.
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в мире, сша, россия
01:54 10.02.2022 (обновлено: 02:33 10.02.2022)
Защита россиянина Лихтенштейна попросила суд в США освободить его под залог
Защита россиянина Ильи Лихтенштейна и его жены попросила суд в США освободить их под залог
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Защита арестованного по обвинению в отмывании украденных биткоинов россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган обратилась с ходатайством в суд об их освобождении, обосновывая это риском для здоровья женщины.
В ходатайстве уточняется, что в конце января Морган перенесла операцию, после которой восстанавливается до сих пор, и заключение под стражу может создать дополнительные риски ее здоровью.
"Задержание госпожи Морган и господина Лихтенштейна несправедливо причинит ущерб их способности защищать себя и представляет потенциально серьезный риск для здоровья госпожи Морган в частности", - следует из ходатайства, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
В документе утверждается, что россиянин и его жена еще за несколько месяцев до своего ареста были осведомлены о проводимом в отношении них расследовании. Так, юристы сообщили, что в ноябре 2021 года интернет-провайдер известил пару о полученной им повестке в суд, где от представителей компании хотели получить имеющие отношение к Лихтенштейну записи годичной давности.
В начале января текущего года, как следует из ходатайства, в квартире Лихтенштейна провели обыск, по результатам которого у него и Морган изъяли в том числе паспорта и ряд электронных устройств. "Однако даже тогда они не предприняли попытку бегства. Вместо этого господин Лихтенштейн и госпожа Морган наняли нас в качестве своих советников, чтобы мы от их имени контактировали с правительством, а также они продлили контракт на аренду квартиры в Нью-Йорке сроком на один год", - следует из документов.
В качестве дополнительного аргумента в пользу освобождения своих подзащитных юристы приводят и тот факт, что супруги планировали завести ребенка и с этой целью заморозили несколько эмбрионов в одной из нью-йоркских больниц.
"Супруги никогда не сбежали бы из страны, рискуя потерять возможность завести детей - что они обсуждали в текущем году, пока их жизнь не была нарушена арестами по данному делу", - говорится в документах.
Американский минюст сообщил накануне, что правоохранители арестовали супружескую пару и изъяли у них 3,6 миллиарда долларов в биткоинах, связанных с кибервзломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Речь идет об Илье Лихтенштейне и его жене Хизер Морган. Согласно докладу спецагента при налоговой службе США, опубликованном на сайте минюста, у Лихтенштейна двойное гражданство - российско-американское. По версии обвинения, они пытались "отмыть" более 119 тысяч краденых биткоинов.
Слушания по вопросу возможного освобождения россиянина и его супруги под залог в рамках данного дела назначены на 11 февраля. Между тем в постановлении суда округа Колумбия в США говорится, что он приостановил решение об освобождении под залог россиянина и его жены.