https://ria.ru/20220210/zalog-1771979052.html

Защита россиянина Лихтенштейна попросила суд в США освободить его под залог

Защита россиянина Лихтенштейна попросила суд в США освободить его под залог - РИА Новости, 10.02.2022

Защита россиянина Лихтенштейна попросила суд в США освободить его под залог

Защита арестованного по обвинению в отмывании украденных биткоинов россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган обратилась с ходатайством в суд об их РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T01:54

2022-02-10T01:54

2022-02-10T02:33

в мире

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9012e7baf2b05419f0ff9e0d17c3043b.jpg

ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Защита арестованного по обвинению в отмывании украденных биткоинов россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган обратилась с ходатайством в суд об их освобождении, обосновывая это риском для здоровья женщины.В ходатайстве уточняется, что в конце января Морган перенесла операцию, после которой восстанавливается до сих пор, и заключение под стражу может создать дополнительные риски ее здоровью.В документе утверждается, что россиянин и его жена еще за несколько месяцев до своего ареста были осведомлены о проводимом в отношении них расследовании. Так, юристы сообщили, что в ноябре 2021 года интернет-провайдер известил пару о полученной им повестке в суд, где от представителей компании хотели получить имеющие отношение к Лихтенштейну записи годичной давности.В начале января текущего года, как следует из ходатайства, в квартире Лихтенштейна провели обыск, по результатам которого у него и Морган изъяли в том числе паспорта и ряд электронных устройств. "Однако даже тогда они не предприняли попытку бегства. Вместо этого господин Лихтенштейн и госпожа Морган наняли нас в качестве своих советников, чтобы мы от их имени контактировали с правительством, а также они продлили контракт на аренду квартиры в Нью-Йорке сроком на один год", - следует из документов.В качестве дополнительного аргумента в пользу освобождения своих подзащитных юристы приводят и тот факт, что супруги планировали завести ребенка и с этой целью заморозили несколько эмбрионов в одной из нью-йоркских больниц."Супруги никогда не сбежали бы из страны, рискуя потерять возможность завести детей - что они обсуждали в текущем году, пока их жизнь не была нарушена арестами по данному делу", - говорится в документах.Американский минюст сообщил накануне, что правоохранители арестовали супружескую пару и изъяли у них 3,6 миллиарда долларов в биткоинах, связанных с кибервзломом криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Речь идет об Илье Лихтенштейне и его жене Хизер Морган. Согласно докладу спецагента при налоговой службе США, опубликованном на сайте минюста, у Лихтенштейна двойное гражданство - российско-американское. По версии обвинения, они пытались "отмыть" более 119 тысяч краденых биткоинов.Слушания по вопросу возможного освобождения россиянина и его супруги под залог в рамках данного дела назначены на 11 февраля. Между тем в постановлении суда округа Колумбия в США говорится, что он приостановил решение об освобождении под залог россиянина и его жены.

https://ria.ru/20220103/klyushin-1766516127.html

https://ria.ru/20220208/semya-1771584043.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия