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В Казахстане задержали гендиректора Павлодарского нефтехимзавода
В Казахстане задержали гендиректора Павлодарского нефтехимзавода - РИА Новости, 10.02.2022
В Казахстане задержали гендиректора Павлодарского нефтехимзавода
Генеральный директор ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" (ПНХЗ, на севере Казахстана) Оспанбек Алсеитов задержан по делу о растрате, сообщила в четверг... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:16
2022-02-10T10:16
2022-02-10T10:28
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НУР-СУЛТАН, 10 фев - РИА Новости. Генеральный директор ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" (ПНХЗ, на севере Казахстана) Оспанбек Алсеитов задержан по делу о растрате, сообщила в четверг пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ) республики."Территориальным департаментом АФМ по Павлодарской области ведется досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" Алсеитова О.Б. и других лиц по статье 189 части 4 пункта 2 уголовного кодекса по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО "ПНХЗ" по компаундированию (смешиванию - ред.) процесса производства дизельного топлива", - говорится в сообщении.Отмечается, что в отношении Алсеитова специализированный следственный суд Павлодара санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование продолжается.ПНХЗ является одним из трех крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане, на 100% принадлежит национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз".
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в мире, казахстан, павлодарская область, павлодар, казмунайгаз
10:16 10.02.2022 (обновлено: 10:28 10.02.2022)
В Казахстане задержали гендиректора Павлодарского нефтехимзавода
В Казахстане задержали гендиректора Павлодарского нефтехимзавода по делу о растрате