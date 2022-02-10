Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/zaderzhanie-1772011029.html
В Казахстане задержали гендиректора Павлодарского нефтехимзавода
В Казахстане задержали гендиректора Павлодарского нефтехимзавода - РИА Новости, 10.02.2022
В Казахстане задержали гендиректора Павлодарского нефтехимзавода
Генеральный директор ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" (ПНХЗ, на севере Казахстана) Оспанбек Алсеитов задержан по делу о растрате, сообщила в четверг... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:16
2022-02-10T10:28
в мире
казахстан
павлодарская область
павлодар
казмунайгаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772011978_0:0:2274:1279_1920x0_80_0_0_3f61c5bc8ddcfbdc4c7773d60f2ab995.jpg
НУР-СУЛТАН, 10 фев - РИА Новости. Генеральный директор ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" (ПНХЗ, на севере Казахстана) Оспанбек Алсеитов задержан по делу о растрате, сообщила в четверг пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ) республики."Территориальным департаментом АФМ по Павлодарской области ведется досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" Алсеитова О.Б. и других лиц по статье 189 части 4 пункта 2 уголовного кодекса по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО "ПНХЗ" по компаундированию (смешиванию - ред.) процесса производства дизельного топлива", - говорится в сообщении.Отмечается, что в отношении Алсеитова специализированный следственный суд Павлодара санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование продолжается.ПНХЗ является одним из трех крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане, на 100% принадлежит национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз".
https://ria.ru/20220207/zaderzhanie-1771508099.html
казахстан
павлодарская область
павлодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772011978_0:0:2274:1707_1920x0_80_0_0_0c1b38e010321a6802dd6224fb0224b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, павлодарская область, павлодар, казмунайгаз
10:16 10.02.2022 (обновлено: 10:28 10.02.2022)
 
В Казахстане задержали гендиректора Павлодарского нефтехимзавода

В Казахстане задержали гендиректора Павлодарского нефтехимзавода по делу о растрате

© Фото : @os.alseitov / Instagram Оспанбек Алсеитов
Оспанбек Алсеитов - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Фото : @os.alseitov / Instagram
Оспанбек Алсеитов
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 10 фев - РИА Новости. Генеральный директор ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" (ПНХЗ, на севере Казахстана) Оспанбек Алсеитов задержан по делу о растрате, сообщила в четверг пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ) республики.
"Территориальным департаментом АФМ по Павлодарской области ведется досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" Алсеитова О.Б. и других лиц по статье 189 части 4 пункта 2 уголовного кодекса по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО "ПНХЗ" по компаундированию (смешиванию - ред.) процесса производства дизельного топлива", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении Алсеитова специализированный следственный суд Павлодара санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование продолжается.
ПНХЗ является одним из трех крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане, на 100% принадлежит национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз".
Сотрудники полиции на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 16:24Беспорядки в Казахстане
В Казахстане задержали еще двух чиновников Комитета нацбезопасности
 
В миреКазахстанПавлодарская областьПавлодарКазмунайгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала