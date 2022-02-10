https://ria.ru/20220210/youtube-1772026630.html

YouTube запретил ростовскому каналу трансляцию суда по геноциду

YouTube запретил ростовскому каналу трансляцию суда по геноциду - РИА Новости, 10.02.2022

YouTube запретил ростовскому каналу трансляцию суда по геноциду

YouTube запретил ростовскому "Дон 24" проводить трансляции на его канале, поэтому для передачи видео из суда о признании геноцида в Ростовской области во время... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:19

2022-02-10T11:19

2022-02-10T11:27

россия

ссср

ростовская область

ростовский областной суд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. YouTube запретил ростовскому "Дон 24" проводить трансляции на его канале, поэтому для передачи видео из суда о признании геноцида в Ростовской области во время Великой Отечественной войны пришлось задействовать резервный аккаунт на видеохостинге, сообщил РИА Новости гендиректор холдинга "Дон-Медиа", в который входит телеканал, Анатолий Максак.В четверг Ростовский областной суд рассмотрит заявление о признании геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области, где в годы Великой Отечественной войны ими были убиты свыше 125 тысяч мирных граждан и военнопленных.По словам Максака, два дня назад телеканал объявил, что планирует вести трансляцию данного судебного процесса, для чего были открыты ссылки, в том числе на YouTube."Вчера вечером администратор нашего канала на YouTube написал, что канал заблокирован. Причина - якобы видео, размещенное в 2018 году, на котором кого-то досматривают в аэропорту. Это было расценено как унижение и давление", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что таким образом, на канале теперь нельзя выкладывать видео и вести трансляции.Максак отметил, что они открыли другой канал для трансляции, а по данному случаю планируют обратиться в Роскомнадзор.В период Великой Отечественной войны Ростовская область дважды была оккупирована немецкими захватчиками: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до 14 февраля 1943 года.По данным Генпрокуратуры РФ, в период оккупации в регионе действовали карательные подразделения. В 1941-1943 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной Армии, производили незаконные аресты советских граждан, применяли жестокие пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы. За период временной оккупации области фашисты и их пособники уничтожили не менее 126 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.Роскомнадзор в ноябре сообщал РИА Новости, что с 2020 года зафиксировал более 50 фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок, наиболее частой цензуре подвергаются материалы таких СМИ, как Sputnik, RT, Anna News, половина из них зафиксирована на YouTube.В декабре - в первый же день запуска телевещания - YouTube заблокировал новый канал RT DE - RT auf Sendung. В августе RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.Уже 1 февраля 2022 года комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ пояснили, что телеканал осуществлял деятельность на основе выданной Сербией лицензии и в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ. МИД заявил, что приступает к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.

https://ria.ru/20220129/pamyat-1770123150.html

https://ria.ru/20220109/genotsid-1767080044.html

https://ria.ru/20210522/intervyu-1733445547.html

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россия, ссср, ростовская область, ростовский областной суд, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, общество