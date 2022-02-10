https://ria.ru/20220210/voyna-1772149665.html

Пора меняться, иначе мир ждет чудовищная война

В США раскрыли "чудовищный" сценарий ядерной войны с Россией - РИА Новости, 10.02.2022

Пора меняться, иначе мир ждет чудовищная война

Нынешний кризис между Западом и Россией грозит чудовищными рисками для всей планеты, поэтому сторонам нужно изменить свои подходы по отношению друг к другу,... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T19:02

2022-02-10T19:02

2022-02-10T19:02

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Нынешний кризис между Западом и Россией грозит чудовищными рисками для всей планеты, поэтому сторонам нужно изменить свои подходы по отношению друг к другу, пишет Нобелевской премии мира 1985 года, доктор медицинских наук Айра Хелфанд в статье для The Nation.Автор обратился к ситуации вокруг Украины и предположил, какими могут последствия, если нынешний кризис вокруг республики все же приведет к войне между Москвой и Киевом. Так, по его словам, конфликт с использованием обычных вооружений грозит гуманитарной катастрофой с тысячами жертв и миллионами беженцев."Однако в случае расползания конфликта за пределы границ Украины в боевые действия вступит НАТО, и разгорится крупная война с привлечением ядерных ВС и реальной опасностью применения ядерного оружия", — предостерег ученый.Хелфанд обратил внимание, что Россия обладает 3500 единицами ядерного оружия, США 1750 готовых к использованию боеголовок, еще 400 имеют союзники Вашингтона по НАТО — Франция и Великобритания. По словам ученого, взрыв ядерной бомбы в 100 килотонн над Москвой приведет к 250 тысячам жертв, аналогичный удар по Вашингтону станет причиной гибели 170 тысяч человек. Однако единичными событиями конфликт не ограничится, и в ход пойдут боеголовки большей мощности."Российские ракеты СС-18 M6 с 460 термоядерными зарядами имеют мощность от 500 до 800 килотонн, а установленная на американских подводных лодках Trident боеголовка W88 — 455 килотонн", — уточнил автор.Ссылаясь на отчет 2002 года, он заявил о 78 миллионах жертв в США в первые полчаса, если Россия использует хотя бы 300 боеголовок. Также будет разрушена почти вся инфраструктура страны: транспортные, медицинские, продовольственные объекты."В течение нескольких месяцев после нападения подавляющее большинство населения США умрет от голода, лучевой болезни и эпидемических заболеваний", — предупредил Хелфанд.Аналогичный удар по России грозит те ми же последствиями. Если же в войну будут вовлечены другие страны НАТО, то разрушения будут и в Канаде и европейских странах."Еще катастрофичнее будут глобальные климатические изменения", — продолжил ученый.Ядерная война приведет к выбросу 150 миллионов метрических тонн сажи в верхние слои атмосферы, в результате чего среднемировая температура достигнет минус восьми градусов. Во внутренних районах Северной Америки и Евразии следует ждать 50-градусных морозов — уровня, невиданного со времен ледникового периода. В результате большая часть человечества умрет от голода, так как производства пищевых продуктов катастрофически сократится."Даже более ограниченный военный конфликт с участием всего 250 боеголовок мощностью 100 килотонн может снизить среднюю глобальную температуру на 10 градусов, и этого будет достаточно, чтобы спровоцировать беспрецедентный голод", — рассказал Хелфанд.Это приведет к концу современной цивилизации, подчеркнул нобелевский лауреат."Чудовищность риска, присущего нынешнему психологическому поединку между США и Россией, требует фундаментальных изменений в их отношении друг к другу, а также в не менее напряженных отношениях США с Китаем", — подчеркнул автор.Он назвал ядерное оружие угрозой для выживания человечества и призвал прекратить "игру на выбывание". Хелфанд указал на необходимость решить нынешний кризис дипломатическим путем, а не надеяться на удачу.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220210/zapad-1772103146.html

https://ria.ru/20220209/rakety-1771932559.html

https://ria.ru/20220209/golovolomka-1771906810.html

https://ria.ru/20220208/polsha-1771778814.html

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в мире, нато, россия, сша, украина