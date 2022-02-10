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Лукашенко назвал единственное условие начала войны с Украиной
Лукашенко назвал единственное условие начала войны с Украиной - РИА Новости, 10.02.2022
Лукашенко назвал единственное условие начала войны с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если обезумевшие украинские националисты не устроят провокацию, республика воевать не будет, отметив, что... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:15
2022-02-10T17:14
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 10 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если обезумевшие украинские националисты не устроят провокацию, республика воевать не будет, отметив, что "мы не подошли к этой войне"."Если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.По его словам, Белоруссию сейчас прощупывают. "То вертолет залетит, то самолет, то беспилотник. Я уже не говорю о том, что там люди переходят через границу и так далее. Поэтому не только война идет в средствах массовой информации и экономическая война против нас развязана. Это гибридная война после этого мятежа (протесты после президентских выборов в 2020 году – ред.)", - отметил Лукашенко.
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
13:15 10.02.2022 (обновлено: 17:14 10.02.2022)
 
Лукашенко назвал единственное условие начала войны с Украиной

Президент Лукашенко: если обезумевшие нацики не спровоцируют, воевать с Украиной не будем

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если обезумевшие украинские националисты не устроят провокацию, республика воевать не будет, отметив, что "мы не подошли к этой войне".
"Если обезумевшие какие-то там нацики в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.
По его словам, Белоруссию сейчас прощупывают. "То вертолет залетит, то самолет, то беспилотник. Я уже не говорю о том, что там люди переходят через границу и так далее. Поэтому не только война идет в средствах массовой информации и экономическая война против нас развязана. Это гибридная война после этого мятежа (протесты после президентских выборов в 2020 году – ред.)", - отметил Лукашенко.
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