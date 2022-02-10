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Врач объяснил, как возвращаться к прежнему режиму после ОРВИ
Врач объяснил, как возвращаться к прежнему режиму после ОРВИ - РИА Новости, 10.02.2022
Врач объяснил, как возвращаться к прежнему режиму после ОРВИ
Переболевшим ОРВИ стоит избегать больших физических нагрузок, полноценно высыпаться, больше бывать на свежем воздухе, наладить сбалансированное питание и... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T04:02
2022-02-10T04:02
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Переболевшим ОРВИ стоит избегать больших физических нагрузок, полноценно высыпаться, больше бывать на свежем воздухе, наладить сбалансированное питание и питьевой режим, а также создавать позитивный настрой, сообщил РИА Новости главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По словам специалиста, у большинства людей выздоровление после ОРВИ наступает через пять-семь дней, а в ряде случаев - уже через три дня. За этот срок постепенно проходят симптомы, которые чаще всего встречаются при простудных и вирусных заболеваниях, и температура. Но при появлении симптомов ОРВИ очень важно сразу начать лечение. В том числе от этого будет зависеть как тяжесть течения, так и возможные негативные последствия после заболевания."Но независимо от тяжести течения болезни, вирус истощает организм. В связи с этим даже после выздоровления может наблюдаться быстрая утомляемость, остаточные катаральные явления. Поэтому необходимо соблюдать щадящий режим и не перегружать организм, давая ему возможность восстанавливаться. Необходимо соблюдать достаточный питьевой режим, чтобы выводить интоксикацию, придерживаться облегченного меню в питании, включая в рацион больше полезных продуктов, содержащих витамины и микроэлементы - свежие овощи, фрукты, морсы, белок. При ОРВИ рекомендуются витамины С, D", - отметил врач.Он сообщил, что нужно избегать больших физических нагрузок, полноценно высыпаться."Советую тщательно следить за соблюдением режима. Нужно хорошо высыпаться, не менее восьми часов, больше бывать на свежем воздухе, наладить сбалансированное питание и питьевой режим. Важно создавать позитивный настрой. Ищите поводы для хорошего настроения и мотивацию быть здоровым. Запланируйте что-то интересное, чтобы организм получил команду найти на это силы", - рассказал Тяжельников.Собеседник агентства уточнил, что человек полностью здоров, когда чувствует себя бодрым, отсутствуют любые остаточные явления, слабость. Обычно это происходит спустя одну-две недели после острого заболевания."Если состояние усталости, слабости не проходит, то следует обратиться за консультацией к врачу. После ОРВИ может развиваться астенический синдром или, как его называют, синдром хронической усталости, другие осложнения, которые важно не пропустить", - предупредил он.
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общество, здоровье - общество
04:02 10.02.2022
 
Врач объяснил, как возвращаться к прежнему режиму после ОРВИ

Врач Тяжельников посоветовал высыпаться и чаще бывать на свежем воздухе после ОРВИ

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрогулка
Прогулка - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Переболевшим ОРВИ стоит избегать больших физических нагрузок, полноценно высыпаться, больше бывать на свежем воздухе, наладить сбалансированное питание и питьевой режим, а также создавать позитивный настрой, сообщил РИА Новости главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
По словам специалиста, у большинства людей выздоровление после ОРВИ наступает через пять-семь дней, а в ряде случаев - уже через три дня. За этот срок постепенно проходят симптомы, которые чаще всего встречаются при простудных и вирусных заболеваниях, и температура. Но при появлении симптомов ОРВИ очень важно сразу начать лечение. В том числе от этого будет зависеть как тяжесть течения, так и возможные негативные последствия после заболевания.
"При появлении симптомов можно обратиться за консультацией к врачу несколькими способами: без записи прийти на прием в любую удобную для пациента поликлинику или записаться онлайн к дежурному врачу в свою поликлинику, оставить заявку на аудиоконсультацию, во время которой врач сможет дистанционно открыть больничный и дать рекомендации по лечению. Во время болезни можно связаться с врачом посредством телемедицинских технологий, то есть это будет обычный осмотр врача, только в режиме онлайн", - рассказал Тяжельников.
"Но независимо от тяжести течения болезни, вирус истощает организм. В связи с этим даже после выздоровления может наблюдаться быстрая утомляемость, остаточные катаральные явления. Поэтому необходимо соблюдать щадящий режим и не перегружать организм, давая ему возможность восстанавливаться. Необходимо соблюдать достаточный питьевой режим, чтобы выводить интоксикацию, придерживаться облегченного меню в питании, включая в рацион больше полезных продуктов, содержащих витамины и микроэлементы - свежие овощи, фрукты, морсы, белок. При ОРВИ рекомендуются витамины С, D", - отметил врач.
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Он сообщил, что нужно избегать больших физических нагрузок, полноценно высыпаться.
"Советую тщательно следить за соблюдением режима. Нужно хорошо высыпаться, не менее восьми часов, больше бывать на свежем воздухе, наладить сбалансированное питание и питьевой режим. Важно создавать позитивный настрой. Ищите поводы для хорошего настроения и мотивацию быть здоровым. Запланируйте что-то интересное, чтобы организм получил команду найти на это силы", - рассказал Тяжельников.
Собеседник агентства уточнил, что человек полностью здоров, когда чувствует себя бодрым, отсутствуют любые остаточные явления, слабость. Обычно это происходит спустя одну-две недели после острого заболевания.
"Если состояние усталости, слабости не проходит, то следует обратиться за консультацией к врачу. После ОРВИ может развиваться астенический синдром или, как его называют, синдром хронической усталости, другие осложнения, которые важно не пропустить", - предупредил он.
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