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Британия мобилизует еще тысячу военных в случае "гуманитарного кризиса"
Британия мобилизует еще тысячу военных в случае "гуманитарного кризиса" - РИА Новости, 10.02.2022
Британия мобилизует еще тысячу военных в случае "гуманитарного кризиса"
Великобритания приведет в готовность еще 1 тысячу военных для поддержки НАТО и союзников на восточном фланге в случае "гуманитарного кризиса", заявляет... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T01:34
2022-02-10T01:35
в мире
россия
украина
великобритания
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ЛОНДОН, 10 фев – РИА Новости. Великобритания приведет в готовность еще 1 тысячу военных для поддержки НАТО и союзников на восточном фланге в случае "гуманитарного кризиса", заявляет Даунинг-стрит.На этой неделе Британия объявила об увеличении своего военного контингента в Польше на 350 человек."Военнослужащие из 45-го батальона специального назначения, которые уже развернуты в Польше, и Королевская боевая группа Уэльса, которая прибудет в Эстонию в ближайшие недели, помогут Польше и другим странам Восточной Европы справиться с последствиями любой российской агрессии", - добавили на Даунинг-стрит.Отмечается, что деятельность военных будет включать совместную подготовку, учения и поддержку планирования на случай непредвиденных обстоятельств. Войска, приведенные в готовность сегодня, поддержат эти действия "в случае необходимости", говорится в сообщении.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, россия, украина, великобритания
01:34 10.02.2022 (обновлено: 01:35 10.02.2022)
 
Британия мобилизует еще тысячу военных в случае "гуманитарного кризиса"

Британия мобилизует еще тысячу военных в случае "гуманитарного кризиса" на востоке НАТО

© Фото : British Army/FacebookВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Фото : British Army/Facebook
Военнослужащие в Британии
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 10 фев – РИА Новости. Великобритания приведет в готовность еще 1 тысячу военных для поддержки НАТО и союзников на восточном фланге в случае "гуманитарного кризиса", заявляет Даунинг-стрит.
"Премьер-министр объявляет, что еще 1000 британских военнослужащих будут приведены в готовность для поддержки НАТО и союзников в случае гуманитарного кризиса", - говорится в сообщении.
На этой неделе Британия объявила об увеличении своего военного контингента в Польше на 350 человек.
"Военнослужащие из 45-го батальона специального назначения, которые уже развернуты в Польше, и Королевская боевая группа Уэльса, которая прибудет в Эстонию в ближайшие недели, помогут Польше и другим странам Восточной Европы справиться с последствиями любой российской агрессии", - добавили на Даунинг-стрит.
Отмечается, что деятельность военных будет включать совместную подготовку, учения и поддержку планирования на случай непредвиденных обстоятельств. Войска, приведенные в готовность сегодня, поддержат эти действия "в случае необходимости", говорится в сообщении.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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