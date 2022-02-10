https://ria.ru/20220210/voditeli-1772041205.html

Воробьев: в Подмосковье не хватает водителей рейсовых автобусов

Воробьев: в Подмосковье не хватает водителей рейсовых автобусов - РИА Новости, 10.02.2022

Воробьев: в Подмосковье не хватает водителей рейсовых автобусов

Подмосковье испытывает нехватку водителей рейсовых автобусов, сообщил в четверг на своей странице в инстаграм губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:09

2022-02-10T12:09

2022-02-10T12:09

новости подмосковья

мострансавто

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подмосковье испытывает нехватку водителей рейсовых автобусов, сообщил в четверг на своей странице в инстаграм губернатор Андрей Воробьев."Сейчас в Подмосковье не хватает водителей автобусов: недобор в штате, к тому же 1600 человек на больничном. В соседних регионах такие же проблемы. Тем, кто на линии, приходится работать больше. А усталость и переработки - прямой путь к небезопасному вождению. С учетом всего этого мы решили поднять водителям "Мострансавто" зарплаты в среднем на 15%", - написал губернатор.

https://ria.ru/20220209/ploschadki-1771915663.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мострансавто, московская область (подмосковье), андрей воробьев