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Воробьев: в Подмосковье не хватает водителей рейсовых автобусов
Воробьев: в Подмосковье не хватает водителей рейсовых автобусов - РИА Новости, 10.02.2022
Воробьев: в Подмосковье не хватает водителей рейсовых автобусов
Подмосковье испытывает нехватку водителей рейсовых автобусов, сообщил в четверг на своей странице в инстаграм губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:09
2022-02-10T12:09
2022-02-10T12:09
новости подмосковья
мострансавто
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подмосковье испытывает нехватку водителей рейсовых автобусов, сообщил в четверг на своей странице в инстаграм губернатор Андрей Воробьев."Сейчас в Подмосковье не хватает водителей автобусов: недобор в штате, к тому же 1600 человек на больничном. В соседних регионах такие же проблемы. Тем, кто на линии, приходится работать больше. А усталость и переработки - прямой путь к небезопасному вождению. С учетом всего этого мы решили поднять водителям "Мострансавто" зарплаты в среднем на 15%", - написал губернатор.
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мострансавто, московская область (подмосковье), андрей воробьев