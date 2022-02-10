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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220210/voditeli-1772041205.html
Воробьев: в Подмосковье не хватает водителей рейсовых автобусов
Воробьев: в Подмосковье не хватает водителей рейсовых автобусов - РИА Новости, 10.02.2022
Воробьев: в Подмосковье не хватает водителей рейсовых автобусов
Подмосковье испытывает нехватку водителей рейсовых автобусов, сообщил в четверг на своей странице в инстаграм губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:09
2022-02-10T12:09
новости подмосковья
мострансавто
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подмосковье испытывает нехватку водителей рейсовых автобусов, сообщил в четверг на своей странице в инстаграм губернатор Андрей Воробьев."Сейчас в Подмосковье не хватает водителей автобусов: недобор в штате, к тому же 1600 человек на больничном. В соседних регионах такие же проблемы. Тем, кто на линии, приходится работать больше. А усталость и переработки - прямой путь к небезопасному вождению. С учетом всего этого мы решили поднять водителям "Мострансавто" зарплаты в среднем на 15%", - написал губернатор.
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московская область (подмосковье)
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мострансавто, московская область (подмосковье), андрей воробьев
12:09 10.02.2022
 

Воробьев: в Подмосковье не хватает водителей рейсовых автобусов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРейсовый автобус
Рейсовый автобус - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Рейсовый автобус
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подмосковье испытывает нехватку водителей рейсовых автобусов, сообщил в четверг на своей странице в инстаграм губернатор Андрей Воробьев.
"Сейчас в Подмосковье не хватает водителей автобусов: недобор в штате, к тому же 1600 человек на больничном. В соседних регионах такие же проблемы. Тем, кто на линии, приходится работать больше. А усталость и переработки - прямой путь к небезопасному вождению. С учетом всего этого мы решили поднять водителям "Мострансавто" зарплаты в среднем на 15%", - написал губернатор.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения площадки строительства нового разворотного круга в ЖК Государев дом в Ленинском городском округе - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 16:52Новости Подмосковья
В жилых районах Подмосковья построят 20 разворотных площадок для автобусов
 
Новости ПодмосковьяМострансавтоМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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