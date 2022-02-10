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Захарова назвала визит Трасс в Россию в День дипломата подарком

Захарова назвала визит Трасс в Россию в День дипломата подарком - РИА Новости, 10.02.2022

Захарова назвала визит Трасс в Россию в День дипломата подарком

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что визит министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Россию в День дипломата является... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T09:29

2022-02-10T09:29

2022-02-10T09:29

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мария захарова

лиз трасс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что визит министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Россию в День дипломата является "подарком" англосаксонской дипломатии.В четверг в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Великобритании. Как отмечали в британском посольстве, Трасс прибыла в российскую столицу для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по Украине."Мы так понимаем, что это подарок англосаксонской дипломатии российской дипломатии ко Дню дипломатического работника, поэтому мы с достоинством проведем наш праздник сегодня", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Ежегодно 10 февраля в России отмечается профессиональный праздник День дипломатического работника. Этот день был учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года.

https://ria.ru/20220210/diplomaty-1771628876.html

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москва, россия, великобритания, мария захарова, лиз трасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире