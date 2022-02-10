https://ria.ru/20220210/viziry-1772032723.html

"Ростех" поставил в Центр подготовки космонавтов тренажерные визиры

"Ростех" поставил в Центр подготовки космонавтов тренажерные визиры - РИА Новости, 10.02.2022

"Ростех" поставил в Центр подготовки космонавтов тренажерные визиры

Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") поставил в Центр подготовки космонавтов им Ю.А. Гагарина визиры в тренажерном исполнении для отработки навыков стыковки... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:42

2022-02-10T11:42

2022-02-10T11:42

космос - риа наука

земля

звездный городок

ростех

уральский оптико-механический завод

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") поставил в Центр подготовки космонавтов им Ю.А. Гагарина визиры в тренажерном исполнении для отработки навыков стыковки пилотируемых кораблей с орбитальными станциями, говорится в сообщении госкорпорации."Визиры разработки и производства Уральского оптико-механического завода холдинга "Швабе" используются более 50 лет, с первых запусков "Союзов" и не раз помогали космонавтам выходить из нештатных ситуаций при сближении. … На сегодняшний день для Центра подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке мы поставили три тренажерных устройства, а также продолжаем оснащать нашими визирами космические корабли "Союз", – отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.В госкорпорации рассказали, что тренировочные устройства выполнены на основе девятиканальных визиров ВСК-4 – космических "перископов", которые используются на всех модификациях космических аппаратов семейства "Союз".На центральном экране космонавт видит уменьшенное изображение объекта, например, МКС или стыковочного узла, а при помощи периферийных зеркал система показывает пространство вокруг. Это позволяет определить орбитальную ориентацию корабля относительно Земли, звезд, других космических объектов, оценить курс движения и контролировать стыковку корабля с орбитальной станцией в ручном режиме.В комплексных тренажерах космонавт работает со штатной кабинной частью ВСК-4, а вместо наружной части используется оптическая система с проектором, при помощи которой формируется виртуальное изображение космического пространства и объектов в нем (МКС, Земли и так далее). Тренажерный визир также имитирует близкую к реальной светотеневую обстановку, как при стыковке пилотируемых кораблей с МКС, добавили в "Ростехе".

https://ria.ru/20220208/mks-1771630049.html

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космос - риа наука, земля, звездный городок, ростех, уральский оптико-механический завод, международная космическая станция (мкс)