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"Ростех" поставил в Центр подготовки космонавтов тренажерные визиры
"Ростех" поставил в Центр подготовки космонавтов тренажерные визиры - РИА Новости, 10.02.2022
"Ростех" поставил в Центр подготовки космонавтов тренажерные визиры
Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") поставил в Центр подготовки космонавтов им Ю.А. Гагарина визиры в тренажерном исполнении для отработки навыков стыковки... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:42
2022-02-10T11:42
космос - риа наука
земля
звездный городок
ростех
уральский оптико-механический завод
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") поставил в Центр подготовки космонавтов им Ю.А. Гагарина визиры в тренажерном исполнении для отработки навыков стыковки пилотируемых кораблей с орбитальными станциями, говорится в сообщении госкорпорации."Визиры разработки и производства Уральского оптико-механического завода холдинга "Швабе" используются более 50 лет, с первых запусков "Союзов" и не раз помогали космонавтам выходить из нештатных ситуаций при сближении. … На сегодняшний день для Центра подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке мы поставили три тренажерных устройства, а также продолжаем оснащать нашими визирами космические корабли "Союз", – отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.В госкорпорации рассказали, что тренировочные устройства выполнены на основе девятиканальных визиров ВСК-4 – космических "перископов", которые используются на всех модификациях космических аппаратов семейства "Союз".На центральном экране космонавт видит уменьшенное изображение объекта, например, МКС или стыковочного узла, а при помощи периферийных зеркал система показывает пространство вокруг. Это позволяет определить орбитальную ориентацию корабля относительно Земли, звезд, других космических объектов, оценить курс движения и контролировать стыковку корабля с орбитальной станцией в ручном режиме.В комплексных тренажерах космонавт работает со штатной кабинной частью ВСК-4, а вместо наружной части используется оптическая система с проектором, при помощи которой формируется виртуальное изображение космического пространства и объектов в нем (МКС, Земли и так далее). Тренажерный визир также имитирует близкую к реальной светотеневую обстановку, как при стыковке пилотируемых кораблей с МКС, добавили в "Ростехе".
https://ria.ru/20220208/mks-1771630049.html
https://ria.ru/20220119/pyl-1768575493.html
земля
звездный городок
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космос - риа наука, земля, звездный городок, ростех, уральский оптико-механический завод, международная космическая станция (мкс)
11:42 10.02.2022
 
"Ростех" поставил в Центр подготовки космонавтов тренажерные визиры

"Ростех" поставил в Центр подготовки космонавтов визиры для отработки стыковки с МКС

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех"
Павильон компании Ростех - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Павильон компании "Ростех"
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") поставил в Центр подготовки космонавтов им Ю.А. Гагарина визиры в тренажерном исполнении для отработки навыков стыковки пилотируемых кораблей с орбитальными станциями, говорится в сообщении госкорпорации.
"Визиры разработки и производства Уральского оптико-механического завода холдинга "Швабе" используются более 50 лет, с первых запусков "Союзов" и не раз помогали космонавтам выходить из нештатных ситуаций при сближении. … На сегодняшний день для Центра подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке мы поставили три тренажерных устройства, а также продолжаем оснащать нашими визирами космические корабли "Союз", – отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 11:09
Высоту орбиты МКС скорректировали
В госкорпорации рассказали, что тренировочные устройства выполнены на основе девятиканальных визиров ВСК-4 – космических "перископов", которые используются на всех модификациях космических аппаратов семейства "Союз".
На центральном экране космонавт видит уменьшенное изображение объекта, например, МКС или стыковочного узла, а при помощи периферийных зеркал система показывает пространство вокруг. Это позволяет определить орбитальную ориентацию корабля относительно Земли, звезд, других космических объектов, оценить курс движения и контролировать стыковку корабля с орбитальной станцией в ручном режиме.
В комплексных тренажерах космонавт работает со штатной кабинной частью ВСК-4, а вместо наружной части используется оптическая система с проектором, при помощи которой формируется виртуальное изображение космического пространства и объектов в нем (МКС, Земли и так далее). Тренажерный визир также имитирует близкую к реальной светотеневую обстановку, как при стыковке пилотируемых кораблей с МКС, добавили в "Ростехе".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 15:57
Российские космонавты заметили странную пыль, вылетающую из МКС
 
Космос - РИА НаукаЗемляЗвездный городокРостехУральский оптико-механический заводМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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