"Ростех" поставил в Центр подготовки космонавтов тренажерные визиры
"Ростех" поставил в Центр подготовки космонавтов визиры для отработки стыковки с МКС
Павильон компании "Ростех"
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") поставил в Центр подготовки космонавтов им Ю.А. Гагарина визиры в тренажерном исполнении для отработки навыков стыковки пилотируемых кораблей с орбитальными станциями, говорится в сообщении госкорпорации.
"Визиры разработки и производства Уральского оптико-механического завода холдинга "Швабе" используются более 50 лет, с первых запусков "Союзов" и не раз помогали космонавтам выходить из нештатных ситуаций при сближении. … На сегодняшний день для Центра подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке мы поставили три тренажерных устройства, а также продолжаем оснащать нашими визирами космические корабли "Союз", – отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
8 февраля, 11:09Высоту орбиты МКС скорректировали
В госкорпорации рассказали, что тренировочные устройства выполнены на основе девятиканальных визиров ВСК-4 – космических "перископов", которые используются на всех модификациях космических аппаратов семейства "Союз".
На центральном экране космонавт видит уменьшенное изображение объекта, например, МКС или стыковочного узла, а при помощи периферийных зеркал система показывает пространство вокруг. Это позволяет определить орбитальную ориентацию корабля относительно Земли, звезд, других космических объектов, оценить курс движения и контролировать стыковку корабля с орбитальной станцией в ручном режиме.
В комплексных тренажерах космонавт работает со штатной кабинной частью ВСК-4, а вместо наружной части используется оптическая система с проектором, при помощи которой формируется виртуальное изображение космического пространства и объектов в нем (МКС, Земли и так далее). Тренажерный визир также имитирует близкую к реальной светотеневую обстановку, как при стыковке пилотируемых кораблей с МКС, добавили в "Ростехе".
19 января, 15:57Российские космонавты заметили странную пыль, вылетающую из МКС