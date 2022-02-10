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Генконсул России заявил, что США почти год не выдают визу его сменщику
Генконсул России заявил, что США почти год не выдают визу его сменщику - РИА Новости, 10.02.2022
Генконсул России заявил, что США почти год не выдают визу его сменщику
США не выдают визу сменщику генконсула в Нью-Йорке почти год, сообщил РИА Новости генконсул Сергей Овсянников. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T00:15
2022-02-10T00:15
2022-02-10T00:32
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НЬЮ-ЙОРК, 10 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. США не выдают визу сменщику генконсула в Нью-Йорке почти год, сообщил РИА Новости генконсул Сергей Овсянников.Консул пояснил, что Каргаполов должен его сменить на должности генсконсула в Нью-Йорке.Овсянников указал, что его замена на Каргаполова должна была произойти еще в прошлом мае. Отвечая на вопрос о том, задерживается ли ротация потому, что сменщику не выдают визу, Овсянников сказал: "Совершенно верно".Овсянников сказал, что ему неизвестно, когда Каргаполову дадут визу. Отвечая на вопрос о том, возможна ли ситуация, при которой в Нью-Йорке не останется российского консула, он указал: "Ну, такое возможно, вполне".По его словам, руководство приняло решение продлить его пребывание в Нью-Йорке еще на месяц. "Не знаю, какое будет решение. Если никакого решения не будет, значит, я должен возвращаться в Россию. Значит, обязанности будет исполнять Вячеслав Славкин, старший дипломат", - добавил он.Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти до сих пор не отказались от угроз его выдворения в рамках торга за визы для сотрудников своих дипмиссий.В конце января он также заявлял, что 27 сотрудников российского посольства в США покинут страну к 30 января, еще 28 - к концу июня текущего года.
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нью-йорк (город), в мире, сша
00:15 10.02.2022 (обновлено: 00:32 10.02.2022)
Генконсул России заявил, что США почти год не выдают визу его сменщику
Генконсул России Овсянников заявил, что США почти год не выдают визу его сменщику
НЬЮ-ЙОРК, 10 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. США не выдают визу сменщику генконсула в Нью-Йорке почти год, сообщил РИА Новости генконсул Сергей Овсянников.
"У Анатолия Каргаполова визы нет. Он ждет чуть меньше года", - сказал Овсянников.
Консул пояснил, что Каргаполов должен его сменить на должности генсконсула в Нью-Йорке
.
Овсянников указал, что его замена на Каргаполова должна была произойти еще в прошлом мае. Отвечая на вопрос о том, задерживается ли ротация потому, что сменщику не выдают визу, Овсянников сказал: "Совершенно верно".
Овсянников сказал, что ему неизвестно, когда Каргаполову дадут визу. Отвечая на вопрос о том, возможна ли ситуация, при которой в Нью-Йорке не останется российского консула, он указал: "Ну, такое возможно, вполне".
По его словам, руководство приняло решение продлить его пребывание в Нью-Йорке еще на месяц. "Не знаю, какое будет решение. Если никакого решения не будет, значит, я должен возвращаться в Россию
. Значит, обязанности будет исполнять Вячеслав Славкин, старший дипломат", - добавил он.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов
заявил, что американские власти до сих пор не отказались от угроз его выдворения в рамках торга за визы для сотрудников своих дипмиссий.
В конце января он также заявлял, что 27 сотрудников российского посольства в США покинут страну к 30 января, еще 28 - к концу июня текущего года.