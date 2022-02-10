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Суд избрал меру пресечения предполагаемому виновнику ДТП на Рублевке
Суд избрал меру пресечения предполагаемому виновнику ДТП на Рублевке - РИА Новости, 10.02.2022
Суд избрал меру пресечения предполагаемому виновнику ДТП на Рублевке
Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий предполагаемому виновнику массового ДТП на Рублевке в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T20:10
2022-02-10T20:10
происшествия
авто
рублевское шоссе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий предполагаемому виновнику массового ДТП на Рублевке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе 8 февраля. По данным столичного главка МЧС, пострадали четыре человека, трое из них оказались зажатыми в машинах. В столичной госавтоинспекции сообщали, что предполагаемым виновником ДТП стал водитель автомобиля Mercedes."Суд избрал в отношении подозреваемого в совершении ДТП на Рублевском шоссе, в результате которого здоровью трех пострадавших причинен тяжкий вред, меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, в этом ДТП пострадал миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель. Бизнесмен рассказал РИА Недвижимость, что с инфарктом он попал в реанимацию.
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происшествия, авто, рублевское шоссе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:10 10.02.2022
 
Суд избрал меру пресечения предполагаемому виновнику ДТП на Рублевке

Суд запретил определенные действия предполагаемому виновнику массового ДТП на Рублевке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭвакуация автомобиля, пострадавшего в ДТП на Рублевском шоссе
Эвакуация автомобиля, пострадавшего в ДТП на Рублевском шоссе - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Эвакуация автомобиля, пострадавшего в ДТП на Рублевском шоссе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий предполагаемому виновнику массового ДТП на Рублевке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе 8 февраля. По данным столичного главка МЧС, пострадали четыре человека, трое из них оказались зажатыми в машинах. В столичной госавтоинспекции сообщали, что предполагаемым виновником ДТП стал водитель автомобиля Mercedes.
"Суд избрал в отношении подозреваемого в совершении ДТП на Рублевском шоссе, в результате которого здоровью трех пострадавших причинен тяжкий вред, меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в этом ДТП пострадал миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель. Бизнесмен рассказал РИА Недвижимость, что с инфарктом он попал в реанимацию.
Сотрудники ДПС возле автомобиля, пострадавшего в результате ДТП с участием девяти машин на Рублевском шоссе - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 17:01
Появилось видео с места массового ДТП на Рублевке
 
ПроисшествияАвтоРублевское шоссеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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