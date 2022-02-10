https://ria.ru/20220210/vinovnik-1772160909.html

Суд избрал меру пресечения предполагаемому виновнику ДТП на Рублевке

Суд избрал меру пресечения предполагаемому виновнику ДТП на Рублевке - РИА Новости, 10.02.2022

Суд избрал меру пресечения предполагаемому виновнику ДТП на Рублевке

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий предполагаемому виновнику массового ДТП на Рублевке в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T20:10

2022-02-10T20:10

2022-02-10T20:10

происшествия

авто

рублевское шоссе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий предполагаемому виновнику массового ДТП на Рублевке в Москве, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Массовое ДТП произошло на Рублевском шоссе 8 февраля. По данным столичного главка МЧС, пострадали четыре человека, трое из них оказались зажатыми в машинах. В столичной госавтоинспекции сообщали, что предполагаемым виновником ДТП стал водитель автомобиля Mercedes."Суд избрал в отношении подозреваемого в совершении ДТП на Рублевском шоссе, в результате которого здоровью трех пострадавших причинен тяжкий вред, меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, в этом ДТП пострадал миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель. Бизнесмен рассказал РИА Недвижимость, что с инфарктом он попал в реанимацию.

https://ria.ru/20220208/dtp-1771725735.html

рублевское шоссе

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происшествия, авто, рублевское шоссе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)