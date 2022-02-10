Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/vengriya-1772017327.html
В Венгрии не захотели размещать у себя дополнительные американские войска
В Венгрии не захотели размещать у себя дополнительные американские войска - РИА Новости, 10.02.2022
В Венгрии не захотели размещать у себя дополнительные американские войска
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не согласится с размещением дополнительных войск на своей территории, венгерской армии достаточно, чтобы... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:40
2022-02-10T10:40
в мире
джон кирби
россия
румыния
киев
нато
министерство обороны сша
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_0:144:3076:1874_1920x0_80_0_0_bb1e25829a93138a09802cc7c95dcd0d.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не согласится с размещением дополнительных войск на своей территории, венгерской армии достаточно, чтобы гарантировать безопасность."Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны - это венгерская армия и вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны", - заявил Сийярто в эфире телеканала Euronews.Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о решении США временно разместить дополнительные силы в Европе в связи с обстановкой вокруг Украины. В частности, по словам Кирби, "в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в Германии, будут перемещены в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам", которые уже там находятся. Первая сотня американских солдат прибыла в Румынию во вторник. В Польше будет расквартировано 1,7 тысячи солдат.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220208/nato-1771736426.html
https://ria.ru/20220208/daniya-1771686628.html
россия
румыния
киев
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_cbcb6fb305ef28d893c81569673e0b78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джон кирби, россия, румыния, киев, нато, министерство обороны сша, венгрия, петер сийярто
10:40 10.02.2022
 
В Венгрии не захотели размещать у себя дополнительные американские войска

Глава МИД Сийярто: Венгрия не согласится с размещением дополнительных американских войск

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не согласится с размещением дополнительных войск на своей территории, венгерской армии достаточно, чтобы гарантировать безопасность.
"Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны - это венгерская армия и вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны", - заявил Сийярто в эфире телеканала Euronews.
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 17:37
Во Франции назвали худшую ошибку НАТО в отношениях с Россией
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о решении США временно разместить дополнительные силы в Европе в связи с обстановкой вокруг Украины. В частности, по словам Кирби, "в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в Германии, будут перемещены в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам", которые уже там находятся. Первая сотня американских солдат прибыла в Румынию во вторник. В Польше будет расквартировано 1,7 тысячи солдат.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 14:43
Дания повысит боеготовность для поддержки НАТО из-за ситуации на Украине
 
В миреДжон КирбиРоссияРумынияКиевНАТОМинистерство обороны СШАВенгрияПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала