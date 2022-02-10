https://ria.ru/20220210/vengriya-1772017327.html

В Венгрии не захотели размещать у себя дополнительные американские войска

В Венгрии не захотели размещать у себя дополнительные американские войска - РИА Новости, 10.02.2022

В Венгрии не захотели размещать у себя дополнительные американские войска

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не согласится с размещением дополнительных войск на своей территории, венгерской армии достаточно, чтобы... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:40

2022-02-10T10:40

2022-02-10T10:40

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не согласится с размещением дополнительных войск на своей территории, венгерской армии достаточно, чтобы гарантировать безопасность."Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны - это венгерская армия и вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны", - заявил Сийярто в эфире телеканала Euronews.Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о решении США временно разместить дополнительные силы в Европе в связи с обстановкой вокруг Украины. В частности, по словам Кирби, "в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в Германии, будут перемещены в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам", которые уже там находятся. Первая сотня американских солдат прибыла в Румынию во вторник. В Польше будет расквартировано 1,7 тысячи солдат.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220208/nato-1771736426.html

https://ria.ru/20220208/daniya-1771686628.html

россия

румыния

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венгрия

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в мире, джон кирби, россия, румыния, киев, нато, министерство обороны сша, венгрия, петер сийярто