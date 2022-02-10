https://ria.ru/20220210/vaktsiny-1772012316.html

Франция не хочет говорить на тему взаимного признания вакцин, заявил посол

Франция не хочет говорить на тему взаимного признания вакцин, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2022

Франция не хочет говорить на тему взаимного признания вакцин, заявил посол

Москва неоднократно предлагала Франции пойти по пути взаимного признания вакцин от коронавируса, но ее не хотят слышать, заявил в интервью РИА Новости посол РФ... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:23

2022-02-10T10:23

2022-02-10T10:23

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коронавирус в россии

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ПАРИЖ, 10 фев – РИА Новости. Москва неоднократно предлагала Франции пойти по пути взаимного признания вакцин от коронавируса, но ее не хотят слышать, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков."Мы на протяжении всего этого времени предлагали французским коллегам пойти на простую вещь, которая работает и с другими странами, - взаимное признании прививок, и тогда бы это сняло остроту проблемы", - сказал Мешков.Однако никакого соглашения о взаимном признании вакцин между РФ и Францией достигнуто не было, отметил он. "Такое впечатление, что нас не хотят слышать, потому что эти предложения выдвигались практически на всех уровнях", - подчеркнул он.Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ria.ru/20220208/nato-1771736426.html

https://ria.ru/20220204/vaktsiny-1771056993.html

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