Франция не хочет говорить на тему взаимного признания вакцин, заявил посол
Посол России Мешков: Москва предлагала Парижу пойти по пути взаимного признания вакцин
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 фев – РИА Новости. Москва неоднократно предлагала Франции пойти по пути взаимного признания вакцин от коронавируса, но ее не хотят слышать, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.
"Мы на протяжении всего этого времени предлагали французским коллегам пойти на простую вещь, которая работает и с другими странами, - взаимное признании прививок, и тогда бы это сняло остроту проблемы", - сказал Мешков.
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Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.