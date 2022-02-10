https://ria.ru/20220210/ukraina-1772111485.html

Украина полным ходом готовится к войне, заявил Нарышкин

Украина полным ходом готовится к войне, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.02.2022

Украина полным ходом готовится к войне, заявил Нарышкин

Киевские власти готовятся к войне в Донбассе, они сосредоточили на линии соприкосновения все боеспособные части ВСУ, заявил директор Службы внешней разведки... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:30

2022-02-10T16:30

2022-02-10T18:56

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сергей нарышкин

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Киевские власти готовятся к войне в Донбассе, они сосредоточили на линии соприкосновения все боеспособные части ВСУ, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью МК.По его словам, к войне президента Украины Владимира Зеленского подталкивают националисты и западные наставники."Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов", — рассказал глава СВР.Он добавил, что в зону конфликта также прибыли журналисты для подготовки фейковых сюжетов.Как отметил глава СВР, только из-за проведения встречи советников "нормандской четверки" в Париже правительство Украины временно отозвало из Рады законопроект "Об основах государственной политики переходного периода"."Этот документ эксперты называют правовым "фиговым листком", прикрывающим желание провести захват территорий народных республик и их "зачистку" по хорватскому варианту. Этот законопроект полностью перечеркивает Минские соглашения", — указал Нарышкин.При этом он назвал противостояние в Донбассе главной угрозой для Украины."Единственный путь для урегулирования этого конфликта — это дипломатический путь. Это путь через реализацию комплекса мер по выполнению Минских соглашений", — подчеркнул глава СВР.Он добавил, что Москва никогда не вынашивала и не вынашивает планы вторжения на Украину."Мы видели, мы знаем, как эта откровенная ложь, причем ложь очень опасная, начала распространяться с другого берега Атлантики, и эту ложь подхватили в целом ряде западных столиц", — сказал Нарышкин.Глава СВР отметил, что киевские власти понимают, что их ждет в случае военной авантюры."Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы", — подчеркнул он.По его словам, Москва стремится восстановить добрые отношения между странами, но этому препятствует неспособность киевских властей договариваться, поскольку они идут на поводу у националистов и западных наставников и не способны принимать самостоятельные решения.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.

https://ria.ru/20220210/ukraina-1772087032.html

https://ria.ru/20220210/format-1772083487.html

https://ria.ru/20220210/vtorzhenie-1772061519.html

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в мире, сергей нарышкин, донбасс, украина