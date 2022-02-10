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https://ria.ru/20220210/ukraina-1772087032.html
Киев попросит помощи у НАТО в случае агрессии Москвы, заявил посол
Киев попросит помощи у НАТО в случае агрессии Москвы, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2022
Киев попросит помощи у НАТО в случае агрессии Москвы, заявил посол
Киев будет вынужден просить НАТО о прямой военной помощи в случае эскалации со стороны РФ, это предложение уже "на столе", сообщил посол Украины в... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:52
2022-02-10T14:52
в мире
украина
нато
россия
вадим пристайко
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Киев будет вынужден просить НАТО о прямой военной помощи в случае эскалации со стороны РФ, это предложение уже "на столе", сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко."Украинцам я хотел бы сказать: далеко не факт, что союзники не придут нам на помощь. Наша дипломатия делает все возможное, чтобы партнеры в случае катастрофической ситуации пришли Украине на помощь, и не только оружием, но и реальной военной силой", - сказал посол в интервью агентству "LIGA.net", опубликованном в четверг. По его словам, Киеву нужно предпринять все возможные меры, чтобы защититься и выжить в противостоянии с РФ."Один из возможных вариантов защиты, кроме повышения военных способностей Украины, – мы будем вынуждены просить о непосредственной военной помощи. Сейчас нам очень нужна финансовая помощь, оружие. Но в конце этого списка стоит срочная военная помощь. Это тоже на столе. Не скажу, что все прямо обрадовались такой перспективе, но это реальная ситуация, в которой мы оказались из-за агрессии России", - добавил Пристайко.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
https://ria.ru/20220209/ukraina-1771895443.html
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в мире, украина, нато, россия, вадим пристайко, ситуация в днр и лнр
14:52 10.02.2022
 
Киев попросит помощи у НАТО в случае агрессии Москвы, заявил посол

Посол Украины в Лондоне Пристайко: Киев попросит помощи у НАТО в случае агрессии Москвы

© REUTERS / Press service of the Joint Forces OperationУкраинские военные во время учений в Донецкой области
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / Press service of the Joint Forces Operation
Украинские военные во время учений в Донецкой области
Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Киев будет вынужден просить НАТО о прямой военной помощи в случае эскалации со стороны РФ, это предложение уже "на столе", сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
"Украинцам я хотел бы сказать: далеко не факт, что союзники не придут нам на помощь. Наша дипломатия делает все возможное, чтобы партнеры в случае катастрофической ситуации пришли Украине на помощь, и не только оружием, но и реальной военной силой", - сказал посол в интервью агентству "LIGA.net", опубликованном в четверг. По его словам, Киеву нужно предпринять все возможные меры, чтобы защититься и выжить в противостоянии с РФ.
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"Один из возможных вариантов защиты, кроме повышения военных способностей Украины, – мы будем вынуждены просить о непосредственной военной помощи. Сейчас нам очень нужна финансовая помощь, оружие. Но в конце этого списка стоит срочная военная помощь. Это тоже на столе. Не скажу, что все прямо обрадовались такой перспективе, но это реальная ситуация, в которой мы оказались из-за агрессии России", - добавил Пристайко.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
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