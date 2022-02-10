https://ria.ru/20220210/ukraina-1772072093.html

Лавров прокомментировал действия Запада вокруг Украины

Лавров прокомментировал действия Запада вокруг Украины - РИА Новости, 10.02.2022

Лавров прокомментировал действия Запада вокруг Украины

Западные страны в ситуации вокруг Украины разыгрывают драму и трагедию, которая все больше становится похожа на комедию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:04

2022-02-10T14:04

2022-02-10T14:26

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Западные страны в ситуации вокруг Украины разыгрывают драму и трагедию, которая все больше становится похожа на комедию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Госпожа министр заявила, что главное - избежать войны на Украине, и вот зачем она здесь. Я предвижу вполне развязку всей этой драмы, которую Запад разыгрывает, пытается даже из неё трагедию сделать, хотя все больше похоже на комедию, в следующем: вот, через какое-то время западные страны узнают, что закончились российско-беларусские учения и войска российские вернулись на российскую территорию", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс."И тогда будет поднят большой шум для того, чтобы доказать, что Запад добился от России деэскалации. Хотя на самом деле, это будет торговля воздухом. Конечно, все знают прекрасно, об этом было заявлено, что после завершения учений российские войска всегда возвращаются на российскую территорию", - добавил министр.Он отметил, что недавно прочитал в одном из канадских СМИ высказывание о том, что "тема Украины - это костыль для падающих рейтингов западных политиков"."По-моему, очень интересная метафора. Надеюсь, что мы в серьёзных вопросах, которые связаны прежде всего с европейской безопасностью, с безопасностью всех без исключения стран - и членов НАТО, и Украины, и России, - мы все-таки будем более по-взрослому себя вести и не заниматься откровенной пропагандой в расчёте на очередные электоральные приключения", - заключил он.

https://ria.ru/20220210/lavrov-1772072986.html

https://ria.ru/20220210/lavrov-1772063668.html

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ситуация в днр и лнр, в мире, лиз трасс, россия, украина, нато