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У России нет агрессивных планов по отношению к Украине, заявил Нарышкин
У России нет агрессивных планов по отношению к Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.02.2022
У России нет агрессивных планов по отношению к Украине, заявил Нарышкин
Россия не вынашивает никаких агрессивных планов по отношению к Украине, сообщения об этом - намеренная дезинформация Запада, заявил журналистам в четверг... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T10:24
2022-02-10T10:33
украина
донбасс
в мире
россия
сергей нарышкин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия не вынашивает никаких агрессивных планов по отношению к Украине, сообщения об этом - намеренная дезинформация Запада, заявил журналистам в четверг директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины. Мы видели, мы знаем, как эта откровенная ложь, причём ложь очень опасная начала распространяться с другого берега Атлантики, и эту ложь подхватили в целом ряде западных столиц", - сказал он."Главная угроза для Украины - это внутриукраинский вооруженный конфликт между киевским режимом и Донецкой и Луганской народными республиками. И, конечно, единственный путь для урегулирования этого конфликта - это дипломатический путь. Это путь через реализацию комплекса мер по выполнению минских соглашений", - сказал он.
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украина, донбасс, в мире, россия, сергей нарышкин
10:24 10.02.2022 (обновлено: 10:33 10.02.2022)
 
У России нет агрессивных планов по отношению к Украине, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин заявил, что у России не было агрессивных планов по отношению к Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия не вынашивает никаких агрессивных планов по отношению к Украине, сообщения об этом - намеренная дезинформация Запада, заявил журналистам в четверг директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины. Мы видели, мы знаем, как эта откровенная ложь, причём ложь очень опасная начала распространяться с другого берега Атлантики, и эту ложь подхватили в целом ряде западных столиц", - сказал он.
"Главная угроза для Украины - это внутриукраинский вооруженный конфликт между киевским режимом и Донецкой и Луганской народными республиками. И, конечно, единственный путь для урегулирования этого конфликта - это дипломатический путь. Это путь через реализацию комплекса мер по выполнению минских соглашений", - сказал он.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
03:20
Постпред при ООН в Женеве: у России нет планов ‎вторгаться на Украину
 
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