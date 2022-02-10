https://ria.ru/20220210/ukraina-1772012894.html

У России нет агрессивных планов по отношению к Украине, заявил Нарышкин

У России нет агрессивных планов по отношению к Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.02.2022

У России нет агрессивных планов по отношению к Украине, заявил Нарышкин

Россия не вынашивает никаких агрессивных планов по отношению к Украине, сообщения об этом - намеренная дезинформация Запада, заявил журналистам в четверг... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:24

2022-02-10T10:24

2022-02-10T10:33

украина

донбасс

в мире

россия

сергей нарышкин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия не вынашивает никаких агрессивных планов по отношению к Украине, сообщения об этом - намеренная дезинформация Запада, заявил журналистам в четверг директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."У России не было и нет никаких агрессивных планов в отношении Украины. Мы видели, мы знаем, как эта откровенная ложь, причём ложь очень опасная начала распространяться с другого берега Атлантики, и эту ложь подхватили в целом ряде западных столиц", - сказал он."Главная угроза для Украины - это внутриукраинский вооруженный конфликт между киевским режимом и Донецкой и Луганской народными республиками. И, конечно, единственный путь для урегулирования этого конфликта - это дипломатический путь. Это путь через реализацию комплекса мер по выполнению минских соглашений", - сказал он.

https://ria.ru/20220210/plany-1771981328.html

украина

донбасс

россия

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украина, донбасс, в мире, россия, сергей нарышкин