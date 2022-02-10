https://ria.ru/20220210/ukraina-1771980264.html
У Украины созрел наполеоновский план
На Украине захотели накормить миллиард человек - РИА Новости, 10.02.2022
У Украины созрел наполеоновский план
Украина планирует к концу десятилетия обеспечивать продовольствием миллиард человек, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия страны Роман... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T02:37
2022-02-10T02:37
2022-02-10T02:39
в мире
украина
юлия тимошенко
виктор медведчук
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Украина планирует к концу десятилетия обеспечивать продовольствием миллиард человек, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия страны Роман Лещенко в Telegram.По его словам, Украина "все увереннее" претендует на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности."Двадцать лет назад Украина "кормила" лишь 40 миллионов человек в мире. Сегодня же вклад эквивалентен пропитанию около 400 миллионов человек, не считая наше население. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием одного миллиарда из населения мира", - утверждает он.Лещенко добавил, что сельское хозяйство на Украине показало самый высокий прирост производства в 2021 году - 14,4%. При этом, по его словам, на агропродовольственную продукцию пришелся наибольший процент в общем экспорте страны – около 41% за год.В конце декабря украинские производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли, что стремительный рост цен на газ может привести к коллапсу их отраслей и дефициту продуктов в стране.О бедственном положении в экономике говорили и политики. Так, бывший премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляла, что курс нынешних властей грозит Украине "африканским голодом", а глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук предрек стране экономический и социальный крах.
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в мире, украина, юлия тимошенко, виктор медведчук
02:37 10.02.2022 (обновлено: 02:39 10.02.2022)
На Украине захотели накормить миллиард человек
Министр Лещенко: Украина планирует обеспечить продовольствием миллиард человек
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости.
Украина планирует к концу десятилетия обеспечивать продовольствием миллиард человек, об этом заявил
министр аграрной политики и продовольствия страны Роман Лещенко в Telegram.
По его словам, Украина
"все увереннее" претендует на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности.
"Двадцать лет назад Украина "кормила" лишь 40 миллионов человек в мире. Сегодня же вклад эквивалентен пропитанию около 400 миллионов человек, не считая наше население. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием одного миллиарда из населения мира", - утверждает он.
Лещенко добавил, что сельское хозяйство на Украине показало самый высокий прирост производства в 2021 году - 14,4%. При этом, по его словам, на агропродовольственную продукцию пришелся наибольший процент в общем экспорте страны – около 41% за год.
В конце декабря украинские производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли, что стремительный рост цен на газ может привести к коллапсу их отраслей и дефициту продуктов в стране.
О бедственном положении в экономике говорили и политики. Так, бывший премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
заявляла, что курс нынешних властей грозит Украине "африканским голодом", а глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук
предрек стране экономический и социальный крах.