https://ria.ru/20220210/udar-1772163992.html

На Украине захотели ударить по российским военным заводам

На Украине захотели ударить по российским военным заводам - РИА Новости, 10.02.2022

На Украине захотели ударить по российским военным заводам

Украинский военный эксперт Валентин Бадрак предложил ВСУ ударить по российским оружейным заводам. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T20:39

2022-02-10T20:39

2022-02-10T23:03

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украинский военный эксперт Валентин Бадрак предложил ВСУ ударить по российским оружейным заводам.По словам Бадрака, у Киева есть технология для создания таких снарядов, но их удастся запустить только с самолета.Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. Политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, в свою очередь, призывал взорвать Крымский мост и устроить России "новый Перл-Харбор".Ранее военный корреспондент Дэвид Экс в статье для журнала Forbes отметил, что в текущем состоянии украинская армия способна сражаться только в войне низкой интенсивности, а при столкновении с Россией она потерпит поражение.

https://ria.ru/20220210/donbass-1772113209.html

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