20:39 10.02.2022 (обновлено: 23:03 10.02.2022)
На Украине захотели ударить по российским военным заводам
Украинский эксперт Бадрак призвал Киев ударить по российским военным заводам
Испытания ракеты на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украинский военный эксперт Валентин Бадрак предложил ВСУ ударить по российским оружейным заводам.
"Если мы будем иметь 100-150 ракет дальностью на 1500 километров, <...> мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты", — заявил он в эфире телеканала "Апостроф".
По словам Бадрака, у Киева есть технология для создания таких снарядов, но их удастся запустить только с самолета.
Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. Политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, в свою очередь, призывал взорвать Крымский мост и устроить России "новый Перл-Харбор".
Ранее военный корреспондент Дэвид Экс в статье для журнала Forbes отметил, что в текущем состоянии украинская армия способна сражаться только в войне низкой интенсивности, а при столкновении с Россией она потерпит поражение.