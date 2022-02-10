Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/udar-1772163992.html
На Украине захотели ударить по российским военным заводам
На Украине захотели ударить по российским военным заводам - РИА Новости, 10.02.2022
На Украине захотели ударить по российским военным заводам
Украинский военный эксперт Валентин Бадрак предложил ВСУ ударить по российским оружейным заводам. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T20:39
2022-02-10T23:03
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149520/35/1495203574_0:9:1003:573_1920x0_80_0_0_9a10e7504903ae8bdae6bf14b3166446.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украинский военный эксперт Валентин Бадрак предложил ВСУ ударить по российским оружейным заводам.По словам Бадрака, у Киева есть технология для создания таких снарядов, но их удастся запустить только с самолета.Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. Политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, в свою очередь, призывал взорвать Крымский мост и устроить России "новый Перл-Харбор".Ранее военный корреспондент Дэвид Экс в статье для журнала Forbes отметил, что в текущем состоянии украинская армия способна сражаться только в войне низкой интенсивности, а при столкновении с Россией она потерпит поражение.
https://ria.ru/20220210/donbass-1772113209.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149520/35/1495203574_21:0:948:695_1920x0_80_0_0_46a6a1501c7c835dab0821b86018afee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
20:39 10.02.2022 (обновлено: 23:03 10.02.2022)
 
На Украине захотели ударить по российским военным заводам

Украинский эксперт Бадрак призвал Киев ударить по российским военным заводам

© Фото : Министерство обороны УкраиныИспытания ракеты на Украине
Испытания ракеты на Украине - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Испытания ракеты на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украинский военный эксперт Валентин Бадрак предложил ВСУ ударить по российским оружейным заводам.

"Если мы будем иметь 100-150 ракет дальностью на 1500 километров, <...> мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты", — заявил он в эфире телеканала "Апостроф".

По словам Бадрака, у Киева есть технология для создания таких снарядов, но их удастся запустить только с самолета.
Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявлял, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. Политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, в свою очередь, призывал взорвать Крымский мост и устроить России "новый Перл-Харбор".
Ранее военный корреспондент Дэвид Экс в статье для журнала Forbes отметил, что в текущем состоянии украинская армия способна сражаться только в войне низкой интенсивности, а при столкновении с Россией она потерпит поражение.
Украинские военнослужащие во время военных учений во Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 16:36
СБУ и ВСУ готовят провокации в Донбассе, заявил Нарышкин
 
В миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала