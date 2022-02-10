https://ria.ru/20220210/uchenye-1772104933.html

В Госдуме рассказали об "омоложении" российской науки

В Госдуме рассказали об "омоложении" российской науки - РИА Новости, 10.02.2022

В Госдуме рассказали об "омоложении" российской науки

Количество молодых ученых в России по сравнению с прошлыми годами возросло, однако исследователи столкнулись с проблемами поставок высокотехнологичного... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:03

2022-02-10T16:03

2022-02-10T16:03

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единая россия

госдума рф

александр мажуга

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Количество молодых ученых в России по сравнению с прошлыми годами возросло, однако исследователи столкнулись с проблемами поставок высокотехнологичного оборудования, поэтому РФ навёрстывает самостоятельное производство, заявил первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга."Сейчас у нас в науке занято около 340 тысяч исследователей, а молодых людей в возрасте до 39 лет сейчас около 100 тысяч. Если мы посмотрим год 2010, то тогда молодых исследователей и ученых было всего около 60 тысяч. С каждым годом наука наша молодеет, и она действительно одна из самых молодых наук в мире", - сказал Мажуга на круглом столе, посвященном теме российской науки.Политик отметил, что ранее по ряду причин Россия сталкивалась с проблемой создания высокотехнологичного оборудования, но сегодня это активно наверстывается. Вместе с тем, по его словам, ученые отмечают проблемы в связи с санкционной политикой в отношении РФ."К сожалению, здесь санкционная политика против нашей страны имеет определённое значение, и я часто получаю обращения от университетов, что то или иное высокотехнологичное оборудование теперь не ввозится в нашу страну по ряду определенных причин", - добавил он.Парламентарий также отметил три важнейших фактора для поддержки молодых ученых: инфраструктура, жилье, критическая масса ученых вокруг. Что касается поддержки в вопросах жилья, Мажуга заявил, что в "Единой России" в ближайший год планируют работать над увеличением количества жилищных сертификатов для молодых ученых. -0-

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россия, единая россия, госдума рф, александр мажуга