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В Госдуме рассказали об "омоложении" российской науки
В Госдуме рассказали об "омоложении" российской науки - РИА Новости, 10.02.2022
В Госдуме рассказали об "омоложении" российской науки
Количество молодых ученых в России по сравнению с прошлыми годами возросло, однако исследователи столкнулись с проблемами поставок высокотехнологичного... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:03
2022-02-10T16:03
россия
единая россия
госдума рф
александр мажуга
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Количество молодых ученых в России по сравнению с прошлыми годами возросло, однако исследователи столкнулись с проблемами поставок высокотехнологичного оборудования, поэтому РФ навёрстывает самостоятельное производство, заявил первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга."Сейчас у нас в науке занято около 340 тысяч исследователей, а молодых людей в возрасте до 39 лет сейчас около 100 тысяч. Если мы посмотрим год 2010, то тогда молодых исследователей и ученых было всего около 60 тысяч. С каждым годом наука наша молодеет, и она действительно одна из самых молодых наук в мире", - сказал Мажуга на круглом столе, посвященном теме российской науки.Политик отметил, что ранее по ряду причин Россия сталкивалась с проблемой создания высокотехнологичного оборудования, но сегодня это активно наверстывается. Вместе с тем, по его словам, ученые отмечают проблемы в связи с санкционной политикой в отношении РФ."К сожалению, здесь санкционная политика против нашей страны имеет определённое значение, и я часто получаю обращения от университетов, что то или иное высокотехнологичное оборудование теперь не ввозится в нашу страну по ряду определенных причин", - добавил он.Парламентарий также отметил три важнейших фактора для поддержки молодых ученых: инфраструктура, жилье, критическая масса ученых вокруг. Что касается поддержки в вопросах жилья, Мажуга заявил, что в "Единой России" в ближайший год планируют работать над увеличением количества жилищных сертификатов для молодых ученых. -0-
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россия, единая россия, госдума рф, александр мажуга
16:03 10.02.2022
 
В Госдуме рассказали об "омоложении" российской науки

Депутат Госдумы Мажуга заявил об увеличении доли молодежи в научном сообществе России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник научного центра "Функциональные микро/наносистемы" МГТУ им. Н.Э. Баумана в процессе измерения электрических характеристик тонкопленочного покрытия
Сотрудник научного центра Функциональные микро/наносистемы МГТУ им. Н.Э. Баумана в процессе измерения электрических характеристик тонкопленочного покрытия - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник научного центра "Функциональные микро/наносистемы" МГТУ им. Н.Э. Баумана в процессе измерения электрических характеристик тонкопленочного покрытия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Количество молодых ученых в России по сравнению с прошлыми годами возросло, однако исследователи столкнулись с проблемами поставок высокотехнологичного оборудования, поэтому РФ навёрстывает самостоятельное производство, заявил первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
"Сейчас у нас в науке занято около 340 тысяч исследователей, а молодых людей в возрасте до 39 лет сейчас около 100 тысяч. Если мы посмотрим год 2010, то тогда молодых исследователей и ученых было всего около 60 тысяч. С каждым годом наука наша молодеет, и она действительно одна из самых молодых наук в мире", - сказал Мажуга на круглом столе, посвященном теме российской науки.
Политик отметил, что ранее по ряду причин Россия сталкивалась с проблемой создания высокотехнологичного оборудования, но сегодня это активно наверстывается. Вместе с тем, по его словам, ученые отмечают проблемы в связи с санкционной политикой в отношении РФ.
"К сожалению, здесь санкционная политика против нашей страны имеет определённое значение, и я часто получаю обращения от университетов, что то или иное высокотехнологичное оборудование теперь не ввозится в нашу страну по ряду определенных причин", - добавил он.
Парламентарий также отметил три важнейших фактора для поддержки молодых ученых: инфраструктура, жилье, критическая масса ученых вокруг. Что касается поддержки в вопросах жилья, Мажуга заявил, что в "Единой России" в ближайший год планируют работать над увеличением количества жилищных сертификатов для молодых ученых. -0-
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