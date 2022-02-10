https://ria.ru/20220210/ucheniya-1772137356.html

Истребители совершили совместный полет во время учений России и Белоруссии

Истребители совершили совместный полет во время учений России и Белоруссии - РИА Новости, 10.02.2022

Истребители совершили совместный полет во время учений России и Белоруссии

Совместные полеты истребителей Су-30СМ и Су-35С прошли в рамках учений белорусской и российской армий, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Белоруссии. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T18:05

2022-02-10T18:05

2022-02-10T18:09

безопасность

белоруссия

россия

су-35с

су-30см

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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Совместные полеты истребителей Су-30СМ и Су-35С прошли в рамках учений белорусской и российской армий, сообщила в четверг пресс-служба минобороны Белоруссии."В рамках совместного оперативного учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Союзная решимость - 2022" на аэродроме под Барановичами состоялись совместные полеты Су-30СМ и Су-35С", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.Совместные белорусско-российские учения начались в четверг на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.

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безопасность, белоруссия, россия, су-35с, су-30см