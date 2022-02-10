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Российские мотострелки уничтожили "боевиков" на учениях в Белоруссии
Российские мотострелки уничтожили "боевиков" на учениях в Белоруссии - РИА Новости, 10.02.2022
Российские мотострелки уничтожили "боевиков" на учениях в Белоруссии
Мотострелки Восточного военного округа на совместных учениях "Союзная решимость-2022", которые проходят с 10 по 20 февраля в Белоруссии, уничтожили условных... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:35
2022-02-10T15:35
2022-02-10T15:35
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Мотострелки Восточного военного округа на совместных учениях "Союзная решимость-2022", которые проходят с 10 по 20 февраля в Белоруссии, уничтожили условных боевиков на полигоне Брестский, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В рамках совместного учения "Союзная решимость-2022" мотострелковые подразделения Восточного военного округа отработали задачи по блокированию и уничтожению условного незаконного вооруженного формирования на полигоне Брестский", - рассказали в ведомстве.Военные совершили марш на штатной технике в заданный район, где уничтожили группу условных террористов в лесистой местности.Также мотострелки развернули полевой подвижный пункт управления, который позволил организовать непрерывную связь как во время движения, так и при блокировании группы "боевиков".
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Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022"
Начались совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022". Цель – отработать задачи по отражению внешней агрессии, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства. Будет усилена охрана границ и перекрыты каналы доставки оружия и боеприпасов.
2022-02-10T15:35
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в мире, белоруссия, восточный военный округ (вво), россия
Российские мотострелки уничтожили "боевиков" на учениях в Белоруссии
Российские мотострелки уничтожили "боевиков" на учениях "Союзная решимость — 2022"