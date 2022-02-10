https://ria.ru/20220210/ucheniya-1772097660.html

Российские мотострелки уничтожили "боевиков" на учениях в Белоруссии

Российские мотострелки уничтожили "боевиков" на учениях в Белоруссии - РИА Новости, 10.02.2022

Российские мотострелки уничтожили "боевиков" на учениях в Белоруссии

Мотострелки Восточного военного округа на совместных учениях "Союзная решимость-2022", которые проходят с 10 по 20 февраля в Белоруссии, уничтожили условных... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:35

2022-02-10T15:35

2022-02-10T15:35

в мире

белоруссия

восточный военный округ (вво)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772002171_0:0:1206:678_1920x0_80_0_0_814c5f818c8fec5db8f9e81cff5a4608.jpg

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Мотострелки Восточного военного округа на совместных учениях "Союзная решимость-2022", которые проходят с 10 по 20 февраля в Белоруссии, уничтожили условных боевиков на полигоне Брестский, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В рамках совместного учения "Союзная решимость-2022" мотострелковые подразделения Восточного военного округа отработали задачи по блокированию и уничтожению условного незаконного вооруженного формирования на полигоне Брестский", - рассказали в ведомстве.Военные совершили марш на штатной технике в заданный район, где уничтожили группу условных террористов в лесистой местности.Также мотострелки развернули полевой подвижный пункт управления, который позволил организовать непрерывную связь как во время движения, так и при блокировании группы "боевиков".

https://ria.ru/20220210/ucheniya-1772042610.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022" Начались совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022". Цель – отработать задачи по отражению внешней агрессии, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства. Будет усилена охрана границ и перекрыты каналы доставки оружия и боеприпасов. 2022-02-10T15:35 true PT2M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, восточный военный округ (вво), россия