https://ria.ru/20220210/ucheniya-1772007718.html

Морпехи отработали уничтожение "боевиков" на учениях "Союзная решимость"

Морпехи отработали уничтожение "боевиков" на учениях "Союзная решимость" - РИА Новости, 10.02.2022

Морпехи отработали уничтожение "боевиков" на учениях "Союзная решимость"

Морпехи Восточного военного округа (ВВО) России на учениях "Союзная решимость-2022" отработали уничтожение условных боевиков, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T09:49

2022-02-10T09:49

2022-02-10T09:49

безопасность

белоруссия

россия

восточный военный округ (вво)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Морпехи Восточного военного округа (ВВО) России на учениях "Союзная решимость-2022" отработали уничтожение условных боевиков, сообщили журналистам в Минобороны России."В ходе совместного учения с подразделениями морской пехоты ВВО на полигоне Обуз-Лесновский (Белоруссия) отработали практические действий по обнаружению, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирования в условиях городской застройки", - рассказали в ведомстве.На полигоне были оборудованы объекты, обозначающие городские здания и сооружения. Военные потренировались искать потенциальные ловушки и самодельные взрывные устройства и скрытно перемещаться в группах.Завершились занятия проведением стрельб из стрелкового оружия. Для маскировки огневых позиций особое внимание уделялось "использованию различных элементов конструкций и подручных средств".Совместные учения начались сегодня на общевойсковых полигонах белорусских Вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.

https://ria.ru/20220209/ucheniya-1771854231.html

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Совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022" Начались совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022". Цель – отработать задачи по отражению внешней агрессии, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства. Будет усилена охрана границ и перекрыты каналы доставки оружия и боеприпасов. 2022-02-10T09:49 true PT2M07S

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безопасность, белоруссия, россия, восточный военный округ (вво)