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На Украине стартуют учения с применением западного оружия

На Украине стартуют учения с применением западного оружия - РИА Новости, 10.02.2022

На Украине стартуют учения с применением западного оружия

Десятидневные военные учения с применением поставляемого США и ЕС Киеву вооружения начинаются в четверг на Украине. В стрельбах будут применяться турецкие... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T00:44

2022-02-10T00:44

2022-02-10T05:34

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КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Десятидневные военные учения с применением поставляемого США и ЕС Киеву вооружения начинаются в четверг на Украине. В стрельбах будут применяться турецкие ударные беспилотники Bayraktar, американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и шведские переносные управляемые противотанковые ракеты NLAW.Стрельбы будут проходить на полигонах в разных регионах Украины, в том числе в городах Ровно, Ковель (Волынская область), Овруч (Житомирская область), Чернигов, Сумы, Одесса, а также на полигонах в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. При этом министр не сказал, сколько военных будут принимать участие в учениях, а также будут ли в них участвовать иностранные инструкторы.Постоянная помощь ЗападаМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в последнее время получил поддержку со стороны западных партнеров на 1,5 миллиарда долларов. По его утверждению, рекордные объемы поддержки имеют политическое значение - они усиливают позиции Украины за столом переговоров.За последние несколько недель в Киев уже прибыли девять самолетов с военной помощью от США. Украинские СМИ писали, что Штаты должны отправить порядка 45 рейсов с военной помощью.Вместе с тем премьер Украины Денис Шмыгаль сказал, что еще ряд стран рассматривает возможность предоставления Киеву военной и финансовой помощи. При этом он не уточнил, какие страны.Вразрез с Минскими соглашениямиС 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония.США поставляют Украине небольшими партиями противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.В МИД России считают, что поставки США и НАТО вооружений Украине создают дополнительное искушение у Киева перейти к силовому методу решения конфликта в Донбассе, что является абсолютно неприемлемым.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В российском МИД отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220209/oruzhie-1771804140.html

https://ria.ru/20220209/soglasheniya-1771950179.html

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