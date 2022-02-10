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Жителя Нижегородской области заподозрили в убийстве бывшей жены
Жителя Нижегородской области заподозрили в убийстве бывшей жены - РИА Новости, 10.02.2022
Жителя Нижегородской области заподозрили в убийстве бывшей жены
Житель Нижегородской области подозревается в убийстве бывшей супруги из ружья в ходе конфликта из-за алиментов, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:00
2022-02-10T13:00
происшествия
вачский район
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев — РИА Новости. Житель Нижегородской области подозревается в убийстве бывшей супруги из ружья в ходе конфликта из-за алиментов, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, днем 9 февраля в поселке Новоселки Вачского района Нижегородской области в ходе ссоры между бывшими супругами подозреваемый выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову бывшей супруги. От полученного ранения 46-летняя женщина скончалась на месте. Подозреваемый скрылся с места преступления."По горячим следам сотрудники полиции установили местонахождение машины злоумышленника, который попытался свести счеты с жизнью. В настоящее время подозреваемый находится в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении регионального СУСК.В отношении 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)."Как установили следователи СК, между бывшими супругами были длительные неприязненные отношения, в том числе и из-за алиментов, которые подозреваемый должен был выплачивать на несовершеннолетнего ребенка", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что огнестрельным оружием подозреваемый владел нелегально. Расследование по уголовному делу продолжается.
https://ria.ru/20220209/ubiystvo-1771884346.html
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вачский район
россия
нижегородская область
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происшествия, вачский район, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
13:00 10.02.2022
 
Жителя Нижегородской области заподозрили в убийстве бывшей жены

Жителя Нижегородской области заподозрили в убийстве бывшей жены из-за алиментов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев — РИА Новости. Житель Нижегородской области подозревается в убийстве бывшей супруги из ружья в ходе конфликта из-за алиментов, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, днем 9 февраля в поселке Новоселки Вачского района Нижегородской области в ходе ссоры между бывшими супругами подозреваемый выстрелил из обреза охотничьего ружья в голову бывшей супруги. От полученного ранения 46-летняя женщина скончалась на месте. Подозреваемый скрылся с места преступления.
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"По горячим следам сотрудники полиции установили местонахождение машины злоумышленника, который попытался свести счеты с жизнью. В настоящее время подозреваемый находится в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В отношении 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
"Как установили следователи СК, между бывшими супругами были длительные неприязненные отношения, в том числе и из-за алиментов, которые подозреваемый должен был выплачивать на несовершеннолетнего ребенка", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что огнестрельным оружием подозреваемый владел нелегально. Расследование по уголовному делу продолжается.
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ПроисшествияВачский районРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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