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ЕК заявила, что цены на газ в Европе останутся высокими до конца 2022 года
ЕК заявила, что цены на газ в Европе останутся высокими до конца 2022 года - РИА Новости, 10.02.2022
ЕК заявила, что цены на газ в Европе останутся высокими до конца 2022 года
Цены на газ в Евросоюзе останутся повышенными в 2022 году, снизиться они могут весной 2023 года, говорится в зимнем экономическим прогнозе Еврокомиссии (ЕК). РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:26
2022-02-10T14:27
цены на нефть
еврокомиссия
в мире
спг
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Цены на газ в Евросоюзе останутся повышенными в 2022 году, снизиться они могут весной 2023 года, говорится в зимнем экономическим прогнозе Еврокомиссии (ЕК)."Фьючерсные контракты по-прежнему указывают на отступление от высоких уровней (цен на газ - ред.) после этой зимы. Однако цены в 2022 году, как ожидается, останутся выше, чем предполагалось осенью, прежде чем более существенно снизиться весной 2023 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220210/potok-1772044204.html
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цены на нефть, еврокомиссия, в мире, спг
14:26 10.02.2022 (обновлено: 14:27 10.02.2022)
 
ЕК заявила, что цены на газ в Европе останутся высокими до конца 2022 года

Еврокомиссия заявила, что цены на газ в Европе останутся повышенными до конца 2022 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Цены на газ в Евросоюзе останутся повышенными в 2022 году, снизиться они могут весной 2023 года, говорится в зимнем экономическим прогнозе Еврокомиссии (ЕК).
"Фьючерсные контракты по-прежнему указывают на отступление от высоких уровней (цен на газ - ред.) после этой зимы. Однако цены в 2022 году, как ожидается, останутся выше, чем предполагалось осенью, прежде чем более существенно снизиться весной 2023 года", - говорится в документе.
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток Северного потока ‑2, идущих от берега Германии и из вод Дании - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
12:22
Вопрос "Северного потока — 2" должна решать Германия, заявили в МИД Франции
 
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