https://ria.ru/20220210/tseny-1772080125.html

ЕК заявила, что цены на газ в Европе останутся высокими до конца 2022 года

ЕК заявила, что цены на газ в Европе останутся высокими до конца 2022 года - РИА Новости, 10.02.2022

ЕК заявила, что цены на газ в Европе останутся высокими до конца 2022 года

Цены на газ в Евросоюзе останутся повышенными в 2022 году, снизиться они могут весной 2023 года, говорится в зимнем экономическим прогнозе Еврокомиссии (ЕК). РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:26

2022-02-10T14:26

2022-02-10T14:27

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БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Цены на газ в Евросоюзе останутся повышенными в 2022 году, снизиться они могут весной 2023 года, говорится в зимнем экономическим прогнозе Еврокомиссии (ЕК)."Фьючерсные контракты по-прежнему указывают на отступление от высоких уровней (цен на газ - ред.) после этой зимы. Однако цены в 2022 году, как ожидается, останутся выше, чем предполагалось осенью, прежде чем более существенно снизиться весной 2023 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220210/potok-1772044204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, еврокомиссия, в мире, спг