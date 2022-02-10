https://ria.ru/20220210/tromb-1771983110.html

Врач рассказал, какие симптомы указывают на появление тромба

Врач рассказал, какие симптомы указывают на появление тромба - РИА Новости, 10.02.2022

Врач рассказал, какие симптомы указывают на появление тромба

На появление тромба указывают боль, онемение, похолодание и побеление кожи конечностей, важно при таких симптомах вызвать скорую помощь, а не доводить до... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T03:56

2022-02-10T03:56

2022-02-10T14:46

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На появление тромба указывают боль, онемение, похолодание и побеление кожи конечностей, важно при таких симптомах вызвать скорую помощь, а не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин.Он уточнил, что диагностика может быть довольно сложной. Подобные симптомы могут указывать не только на тромб, но и на корешковый синдром с онемением конечностей, как говорят в быту, "прострелило", поэтому оценить серьезность проблемы может только специалист, пояснил Чупин.По его словам, если у пациента действительно оказался острый тромбоз, то единственный путь — тромбэктомия, хирургическое удаление тромба, иначе человек потеряет конечность."Если тромб непротяженный или пристеночный, речь может идти о мощной антикоагулянтной терапии и специфическом лечении ангиопротекторами. В каких-то случаях используются тромболитические препараты, которые растворяют тромбы. Все зависит от конкретной ситуации", — отметил врач.

https://ria.ru/20220209/amputatsiya-1771794164.html

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