https://ria.ru/20220210/tromb-1771983110.html
Врач рассказал, какие симптомы указывают на появление тромба
Врач рассказал, какие симптомы указывают на появление тромба - РИА Новости, 10.02.2022
Врач рассказал, какие симптомы указывают на появление тромба
На появление тромба указывают боль, онемение, похолодание и побеление кожи конечностей, важно при таких симптомах вызвать скорую помощь, а не доводить до... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T03:56
2022-02-10T03:56
2022-02-10T14:46
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На появление тромба указывают боль, онемение, похолодание и побеление кожи конечностей, важно при таких симптомах вызвать скорую помощь, а не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин.Он уточнил, что диагностика может быть довольно сложной. Подобные симптомы могут указывать не только на тромб, но и на корешковый синдром с онемением конечностей, как говорят в быту, "прострелило", поэтому оценить серьезность проблемы может только специалист, пояснил Чупин.По его словам, если у пациента действительно оказался острый тромбоз, то единственный путь — тромбэктомия, хирургическое удаление тромба, иначе человек потеряет конечность."Если тромб непротяженный или пристеночный, речь может идти о мощной антикоагулянтной терапии и специфическом лечении ангиопротекторами. В каких-то случаях используются тромболитические препараты, которые растворяют тромбы. Все зависит от конкретной ситуации", — отметил врач.
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общество, здоровье - общество
03:56 10.02.2022 (обновлено: 14:46 10.02.2022)
Врач рассказал, какие симптомы указывают на появление тромба
Врач Чупин заявил, что онемение и побеление кожи конечностей указывает на появление тромба
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На появление тромба указывают боль, онемение, похолодание и побеление кожи конечностей, важно при таких симптомах вызвать скорую помощь, а не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин.
"Тромб не может не заявить о себе: боль, онемение и похолодание конечностей, побеление кожи. Важно не пренебрегать этими симптомами и не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция конечности, а вызвать скорую помощь. Даже если человеку просто кажется, что "что-то не то", если ситуация не совсем понятна, лучше перестраховаться и обратиться к врачу", — сказал Чупин.
Он уточнил, что диагностика может быть довольно сложной. Подобные симптомы могут указывать не только на тромб, но и на корешковый синдром с онемением конечностей, как говорят в быту, "прострелило", поэтому оценить серьезность проблемы может только специалист, пояснил Чупин.
По его словам, если у пациента действительно оказался острый тромбоз, то единственный путь — тромбэктомия, хирургическое удаление тромба, иначе человек потеряет конечность.
"Если тромб непротяженный или пристеночный, речь может идти о мощной антикоагулянтной терапии и специфическом лечении ангиопротекторами. В каких-то случаях используются тромболитические препараты, которые растворяют тромбы. Все зависит от конкретной ситуации", — отметил врач.