11:05 10.02.2022 (обновлено: 12:01 10.02.2022)
Глава МИД Британии возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Глава МИД Британии Трасс возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
© POOL / Перейти в фотобанкГлава МИД Британии Элизабет Трасс принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
© POOL
Глава МИД Британии Элизабет Трасс принимает участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
За полтора часа до прибытия Трасс Александровский сад был оцеплен, по оценкам корреспондента, такого усиления мер не было даже во время приезда в Москву канцлера ФРГ Ангелы Меркель летом 2021 года, а также в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона на этой неделе.
Трасс приехала в Александровский сад на машине из МГУ, где она встречалась с ректором университета Виктором Садовничим, прошла мимо строя Почетного караула и возложила венок, почтив минутой молчания память погибших воинов. Ее сопровождала посол Британии в РФ Дебора Броннерт.
После этого Трасс направилась на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как отмечали в британском посольстве, Трасс прибыла в российскую столицу для переговоров с Лавровым по Украине.
Могила Неизвестного Солдата — памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.
Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих почетное звание Героя.