https://ria.ru/20220210/tramp-1772132987.html

Трамп назвал фейком сообщения, что он "смывал в унитаз" важные документы

Трамп назвал фейком сообщения, что он "смывал в унитаз" важные документы - РИА Новости, 10.02.2022

Трамп назвал фейком сообщения, что он "смывал в унитаз" важные документы

Бывший президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на появившиеся в СМИ публикации о том, что он в годы своего президентства якобы смывал документы Белого... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T17:44

2022-02-10T17:44

2022-02-10T17:54

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на появившиеся в СМИ публикации о том, что он в годы своего президентства якобы смывал документы Белого дома в унитаз, охарактеризовав их как "выдумку" и "очередную фейковую историю".Портал Axios со ссылкой на выдержки из книги Confidence Man ("Мошенник") журналистки газеты New York Times Мэгги Хаберман ранее сообщил, что экс-президент США смывал важные документы в унитаз своей резиденции. Новости об этом появились после того, как Национальное управление архивов и документации США (NARA) попросило минюст изучить, как Трамп обращался с документацией администрации президента."Кроме того, еще одна фейковая история - о том, будто я спускал бумаги и документы Белого дома в унитаз - категорически не соответствует действительности и попросту выдумана репортером, чтобы привлечь внимание к состоящей по большей части из выдумок книге", - прокомментировал Трамп, слова которого приводит его пресс-служба.По мнению бывшего главы государства, Демократическая партия США пытается использовать этот нарратив, чтобы замаскировать то, насколько "ужасно страна живет под управлением администрации Джо Байдена"."В США, к сожалению, стало существовать два правовых стандарта: один для республиканцев, другой - для демократов. Так быть не должно!" - сокрушается Трамп.Федеральные органы США полагают, что бывший хозяин Белого дома мог нарушить законодательство, затрагивающее порядок обращения с правительственными документами. Вместе с тем, как отмечают ведущие американские СМИ, обсуждение данного вопроса находится на начальной стадии, и неясно, будет ли минюст страны проводить проверку в отношении Трампа.

https://radiosputnik.ria.ru/20220210/tramp-1772123748.html

https://ria.ru/20220207/tramp-1771503428.html

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в мире, джо байден, сша, дональд трамп