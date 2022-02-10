17:44 10.02.2022 (обновлено: 17:54 10.02.2022)
Трамп назвал фейком сообщения, что он "смывал в унитаз" важные документы
Трамп назвал сообщения, что он "смывал в унитаз" важные документы Белого дома, фейком
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на появившиеся в СМИ публикации о том, что он в годы своего президентства якобы смывал документы Белого дома в унитаз, охарактеризовав их как "выдумку" и "очередную фейковую историю".
Портал Axios со ссылкой на выдержки из книги Confidence Man ("Мошенник") журналистки газеты New York Times Мэгги Хаберман ранее сообщил, что экс-президент США смывал важные документы в унитаз своей резиденции. Новости об этом появились после того, как Национальное управление архивов и документации США (NARA) попросило минюст изучить, как Трамп обращался с документацией администрации президента.
"Кроме того, еще одна фейковая история - о том, будто я спускал бумаги и документы Белого дома в унитаз - категорически не соответствует действительности и попросту выдумана репортером, чтобы привлечь внимание к состоящей по большей части из выдумок книге", - прокомментировал Трамп, слова которого приводит его пресс-служба.
По мнению бывшего главы государства, Демократическая партия США пытается использовать этот нарратив, чтобы замаскировать то, насколько "ужасно страна живет под управлением администрации Джо Байдена".
"В США, к сожалению, стало существовать два правовых стандарта: один для республиканцев, другой - для демократов. Так быть не должно!" - сокрушается Трамп.
Федеральные органы США полагают, что бывший хозяин Белого дома мог нарушить законодательство, затрагивающее порядок обращения с правительственными документами. Вместе с тем, как отмечают ведущие американские СМИ, обсуждение данного вопроса находится на начальной стадии, и неясно, будет ли минюст страны проводить проверку в отношении Трампа.