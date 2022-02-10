Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/tramp-1772132987.html
Трамп назвал фейком сообщения, что он "смывал в унитаз" важные документы
Трамп назвал фейком сообщения, что он "смывал в унитаз" важные документы - РИА Новости, 10.02.2022
Трамп назвал фейком сообщения, что он "смывал в унитаз" важные документы
Бывший президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на появившиеся в СМИ публикации о том, что он в годы своего президентства якобы смывал документы Белого... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:44
2022-02-10T17:54
в мире
джо байден
сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3df4c54ee3e81909ebec953ce828ffc.jpg
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на появившиеся в СМИ публикации о том, что он в годы своего президентства якобы смывал документы Белого дома в унитаз, охарактеризовав их как "выдумку" и "очередную фейковую историю".Портал Axios со ссылкой на выдержки из книги Confidence Man ("Мошенник") журналистки газеты New York Times Мэгги Хаберман ранее сообщил, что экс-президент США смывал важные документы в унитаз своей резиденции. Новости об этом появились после того, как Национальное управление архивов и документации США (NARA) попросило минюст изучить, как Трамп обращался с документацией администрации президента."Кроме того, еще одна фейковая история - о том, будто я спускал бумаги и документы Белого дома в унитаз - категорически не соответствует действительности и попросту выдумана репортером, чтобы привлечь внимание к состоящей по большей части из выдумок книге", - прокомментировал Трамп, слова которого приводит его пресс-служба.По мнению бывшего главы государства, Демократическая партия США пытается использовать этот нарратив, чтобы замаскировать то, насколько "ужасно страна живет под управлением администрации Джо Байдена"."В США, к сожалению, стало существовать два правовых стандарта: один для республиканцев, другой - для демократов. Так быть не должно!" - сокрушается Трамп.Федеральные органы США полагают, что бывший хозяин Белого дома мог нарушить законодательство, затрагивающее порядок обращения с правительственными документами. Вместе с тем, как отмечают ведущие американские СМИ, обсуждение данного вопроса находится на начальной стадии, и неясно, будет ли минюст страны проводить проверку в отношении Трампа.
https://radiosputnik.ria.ru/20220210/tramp-1772123748.html
https://ria.ru/20220207/tramp-1771503428.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_c2a8581861d362ff76f48c8b361b0445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, дональд трамп
17:44 10.02.2022 (обновлено: 17:54 10.02.2022)
 
Трамп назвал фейком сообщения, что он "смывал в унитаз" важные документы

Трамп назвал сообщения, что он "смывал в унитаз" важные документы Белого дома, фейком

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на появившиеся в СМИ публикации о том, что он в годы своего президентства якобы смывал документы Белого дома в унитаз, охарактеризовав их как "выдумку" и "очередную фейковую историю".
Портал Axios со ссылкой на выдержки из книги Confidence Man ("Мошенник") журналистки газеты New York Times Мэгги Хаберман ранее сообщил, что экс-президент США смывал важные документы в унитаз своей резиденции. Новости об этом появились после того, как Национальное управление архивов и документации США (NARA) попросило минюст изучить, как Трамп обращался с документацией администрации президента.
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
17:14В мире
СМИ: Трамп смывал важные документы в унитаз
"Кроме того, еще одна фейковая история - о том, будто я спускал бумаги и документы Белого дома в унитаз - категорически не соответствует действительности и попросту выдумана репортером, чтобы привлечь внимание к состоящей по большей части из выдумок книге", - прокомментировал Трамп, слова которого приводит его пресс-служба.
По мнению бывшего главы государства, Демократическая партия США пытается использовать этот нарратив, чтобы замаскировать то, насколько "ужасно страна живет под управлением администрации Джо Байдена".
"В США, к сожалению, стало существовать два правовых стандарта: один для республиканцев, другой - для демократов. Так быть не должно!" - сокрушается Трамп.
Федеральные органы США полагают, что бывший хозяин Белого дома мог нарушить законодательство, затрагивающее порядок обращения с правительственными документами. Вместе с тем, как отмечают ведущие американские СМИ, обсуждение данного вопроса находится на начальной стадии, и неясно, будет ли минюст страны проводить проверку в отношении Трампа.
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
7 февраля, 16:06
Из имения Трампа изъяли "любовные" письма Ким Чен Ына, сообщили СМИ
 
В миреДжо БайденСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала