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Трамп периодически смывал документы в унитаз Белого дома, сообщили СМИ
Трамп периодически смывал документы в унитаз Белого дома, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.02.2022
Трамп периодически смывал документы в унитаз Белого дома, сообщили СМИ
Сотрудники Белого дома при президенте Дональде Трампе "время от времени" находили в унитазе скомканные документы, которые, по их мнению, смывал сам президент,... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:58
2022-02-10T15:58
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Сотрудники Белого дома при президенте Дональде Трампе "время от времени" находили в унитазе скомканные документы, которые, по их мнению, смывал сам президент, сообщает портал Axios со ссылкой на книгу Confidence Man ("Мошенник") журналистки газеты New York Times Мэгги Хаберман.По данным портала, Национальное управление архивов и документации попросило минюст проверить, как бывший президент обращался с документацией Белого дома."Когда (Трамп) был у власти, экс-президент беспечно пренебрегал законом о хранении президентской документации, согласно которому ему требуется сохранять письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей", - говорится в сообщении Axios.Отмечается, что Трамп часто рвал документы, а после того, как он покинул Белый дом, он якобы взял "существенные письменные материалы" в свое имение Мар-а-Лаго.Книга Хаберман будет опубликована 4 октября компанией Penguin Press.
https://ria.ru/20211008/psaki-1753768869.html
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в мире, сша, дональд трамп
15:58 10.02.2022
 
Трамп периодически смывал документы в унитаз Белого дома, сообщили СМИ

Axios: сотрудники Белого дома при Трампе периодически находили в унитазе документы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Сотрудники Белого дома при президенте Дональде Трампе "время от времени" находили в унитазе скомканные документы, которые, по их мнению, смывал сам президент, сообщает портал Axios со ссылкой на книгу Confidence Man ("Мошенник") журналистки газеты New York Times Мэгги Хаберман.
По данным портала, Национальное управление архивов и документации попросило минюст проверить, как бывший президент обращался с документацией Белого дома.
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"Когда (Трамп) был у власти, экс-президент беспечно пренебрегал законом о хранении президентской документации, согласно которому ему требуется сохранять письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей", - говорится в сообщении Axios.
Отмечается, что Трамп часто рвал документы, а после того, как он покинул Белый дом, он якобы взял "существенные письменные материалы" в свое имение Мар-а-Лаго.
Книга Хаберман будет опубликована 4 октября компанией Penguin Press.
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