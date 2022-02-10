https://ria.ru/20220210/tramp-1772103619.html

Трамп периодически смывал документы в унитаз Белого дома, сообщили СМИ

Трамп периодически смывал документы в унитаз Белого дома, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.02.2022

Трамп периодически смывал документы в унитаз Белого дома, сообщили СМИ

Сотрудники Белого дома при президенте Дональде Трампе "время от времени" находили в унитазе скомканные документы, которые, по их мнению, смывал сам президент,... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:58

2022-02-10T15:58

2022-02-10T15:58

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Сотрудники Белого дома при президенте Дональде Трампе "время от времени" находили в унитазе скомканные документы, которые, по их мнению, смывал сам президент, сообщает портал Axios со ссылкой на книгу Confidence Man ("Мошенник") журналистки газеты New York Times Мэгги Хаберман.По данным портала, Национальное управление архивов и документации попросило минюст проверить, как бывший президент обращался с документацией Белого дома."Когда (Трамп) был у власти, экс-президент беспечно пренебрегал законом о хранении президентской документации, согласно которому ему требуется сохранять письменные сообщения, касающиеся его официальных обязанностей", - говорится в сообщении Axios.Отмечается, что Трамп часто рвал документы, а после того, как он покинул Белый дом, он якобы взял "существенные письменные материалы" в свое имение Мар-а-Лаго.Книга Хаберман будет опубликована 4 октября компанией Penguin Press.

https://ria.ru/20211008/psaki-1753768869.html

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в мире, сша, дональд трамп