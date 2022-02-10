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Вышел трейлер фильма "Воспламеняющая взглядом" по роману Стивена Кинга
Вышел трейлер фильма "Воспламеняющая взглядом" по роману Стивена Кинга - РИА Новости, 10.02.2022
Вышел трейлер фильма "Воспламеняющая взглядом" по роману Стивена Кинга
На YouTube-канале кинокомпании Universal Pictures опубликовали трейлер фильма "Воспламеняющая взглядом", снятого по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T18:21
2022-02-10T18:21
2022-02-10T18:21
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Universal Pictures опубликовали трейлер фильма "Воспламеняющая взглядом", снятого по мотивам одноименного романа Стивена Кинга.В картине рассказывают о мужчине по имени Энди и его дочери Чарли. Они пытаются скрыться от секретной правительственной организации. Все дело в том, что у девочки развились способности к пирокинезу, которые с возрастом ей становится тяжелее контролировать. Главные роли исполнили Зак Эфрон, Райан Кира Армстронг, Майкл Грейес, Сидни Леммон, Глория Рубен и другие. Режиссер — Кит Томас, который ранее создал хоррор "Диббук" (2019).Премьера фильма в российском прокате состоится 12 мая этого года. Роман Кинга "Воспламеняющая взглядом" был впервые опубликован в 1980 году. Спустя несколько лет, в 1984-м, на экраны вышла одноименная картина Марка Лестера с юной Дрю Бэрримор в роли Чарли.
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кино и сериалы, новости культуры, зак эфрон, дрю бэрримор, что посмотреть
Вышел трейлер фильма "Воспламеняющая взглядом" по роману Стивена Кинга
Вышел трейлер фильма "Воспламеняющая взглядом" по роману Стивена Кинга
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании Universal Pictures опубликовали трейлер фильма "Воспламеняющая взглядом", снятого по мотивам одноименного романа Стивена Кинга.
В картине рассказывают о мужчине по имени Энди и его дочери Чарли. Они пытаются скрыться от секретной правительственной организации. Все дело в том, что у девочки развились способности к пирокинезу, которые с возрастом ей становится тяжелее контролировать.
Главные роли исполнили Зак Эфрон, Райан Кира Армстронг, Майкл Грейес, Сидни Леммон, Глория Рубен и другие.
Режиссер — Кит Томас, который ранее создал хоррор "Диббук" (2019).
Премьера фильма в российском прокате состоится 12 мая этого года.
Роман Кинга "Воспламеняющая взглядом" был впервые опубликован в 1980 году. Спустя несколько лет, в 1984-м, на экраны вышла одноименная картина Марка Лестера с юной Дрю Бэрримор в роли Чарли.