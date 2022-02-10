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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Вышел трейлер спин-оффа "Истории игрушек"
Вышел трейлер спин-оффа "Истории игрушек" - РИА Новости, 10.02.2022
Вышел трейлер спин-оффа "Истории игрушек"
Студия Pixar выпустила новый трейлер анимационного фильма "Базз Лайтер". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T07:02
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Студия Pixar выпустила новый трейлер анимационного фильма "Базз Лайтер". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании. Новый проект — спин-офф культовой "Истории игрушек". Он посвящен одному из героев серии — астронавту Баззу Лайтеру. Точнее, в нем рассказывается о прототипе любимой игрушки мальчика по имени Энди. “Мне всегда очень нравился мир Базза. Кажется, в оригинальной ленте была его предыстория, но она была едва затронута. Я же всегда стремился исследовать этот мир дальше", — рассказывает режиссер спин-оффа Энгус МакЛейн.Постановщику было интересно, какой фильм мог бы посмотреть Энди, чтобы захотеть купить игрушку Базза Лайтера. Оригинальный Базз с трудом поверил в то, что он не человек. Первое время он считал себя настоящим космическим рейнджером. Заклятым врагом Лайтера был Император Зург. Во втором фильме "Истории игрушек" выяснилось, что этот злодей — отец Базза. Судя по трейлеру, в новой картине Pixar прототип этого антагониста тоже появится. В ролике показаны будни вымышленного человека Базза Лайтера. Он выполняет опасное задание командования и отправляется в межгалактическое путешествие. Его компаньон — рыжий кот-робот. В сольном фильме Лайтера озвучил Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в блокбастерах Marvel. В российский прокат фильм "Базз Лайтер" выйдет 16 июня 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, pixar
07:02 10.02.2022
 
Вышел трейлер спин-оффа "Истории игрушек"

Вышел трейлер анимационного фильма "Базз Лайтер", спин-оффа "Истории игрушек"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Студия Pixar выпустила новый трейлер анимационного фильма "Базз Лайтер". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании.
Новый проект — спин-офф культовой "Истории игрушек". Он посвящен одному из героев серии — астронавту Баззу Лайтеру. Точнее, в нем рассказывается о прототипе любимой игрушки мальчика по имени Энди.
“Мне всегда очень нравился мир Базза. Кажется, в оригинальной ленте была его предыстория, но она была едва затронута. Я же всегда стремился исследовать этот мир дальше", — рассказывает режиссер спин-оффа Энгус МакЛейн.
Постановщику было интересно, какой фильм мог бы посмотреть Энди, чтобы захотеть купить игрушку Базза Лайтера.
"Я бы тоже увидел эту ленту. А теперь мне посчастливилось снять ее", — говорит МакЛейн.
Оригинальный Базз с трудом поверил в то, что он не человек. Первое время он считал себя настоящим космическим рейнджером. Заклятым врагом Лайтера был Император Зург. Во втором фильме "Истории игрушек" выяснилось, что этот злодей — отец Базза. Судя по трейлеру, в новой картине Pixar прототип этого антагониста тоже появится.
В ролике показаны будни вымышленного человека Базза Лайтера. Он выполняет опасное задание командования и отправляется в межгалактическое путешествие. Его компаньон — рыжий кот-робот.
В сольном фильме Лайтера озвучил Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в блокбастерах Marvel.
В российский прокат фильм "Базз Лайтер" выйдет 16 июня 2022 года.
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