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Вышел трейлер спин-оффа "Истории игрушек"

Вышел трейлер спин-оффа "Истории игрушек" - РИА Новости, 10.02.2022

Вышел трейлер спин-оффа "Истории игрушек"

Студия Pixar выпустила новый трейлер анимационного фильма "Базз Лайтер". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T07:02

2022-02-10T07:02

2022-02-10T07:02

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Студия Pixar выпустила новый трейлер анимационного фильма "Базз Лайтер". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании. Новый проект — спин-офф культовой "Истории игрушек". Он посвящен одному из героев серии — астронавту Баззу Лайтеру. Точнее, в нем рассказывается о прототипе любимой игрушки мальчика по имени Энди. “Мне всегда очень нравился мир Базза. Кажется, в оригинальной ленте была его предыстория, но она была едва затронута. Я же всегда стремился исследовать этот мир дальше", — рассказывает режиссер спин-оффа Энгус МакЛейн.Постановщику было интересно, какой фильм мог бы посмотреть Энди, чтобы захотеть купить игрушку Базза Лайтера. Оригинальный Базз с трудом поверил в то, что он не человек. Первое время он считал себя настоящим космическим рейнджером. Заклятым врагом Лайтера был Император Зург. Во втором фильме "Истории игрушек" выяснилось, что этот злодей — отец Базза. Судя по трейлеру, в новой картине Pixar прототип этого антагониста тоже появится. В ролике показаны будни вымышленного человека Базза Лайтера. Он выполняет опасное задание командования и отправляется в межгалактическое путешествие. Его компаньон — рыжий кот-робот. В сольном фильме Лайтера озвучил Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в блокбастерах Marvel. В российский прокат фильм "Базз Лайтер" выйдет 16 июня 2022 года.

https://ria.ru/20220125/pinocchio-1769302296.html

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новости культуры, кино и сериалы, pixar