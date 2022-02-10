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Гатилов предупредил, что действия Запада могут привести к трагедии
Гатилов предупредил, что действия Запада могут привести к трагедии - РИА Новости, 10.02.2022
Гатилов предупредил, что действия Запада могут привести к трагедии
Игра Запада на повышение ставок на переговорах по ‎гарантиям безопасности может привести к трагедии, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T07:40
2022-02-10T09:38
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ЖЕНЕВА, 10 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Игра Запада на повышение ставок на переговорах по ‎гарантиям безопасности может привести к трагедии, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.Дипломат подчеркнул, что этот прием известен в дипломатии и "много раз уже ‎применялся в истории международных отношений".В то же время он выразил уверенность, что Штаты и некоторые их партнеры не готовы к реальному развязыванию конфликта с Россией.В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали все главные пункты.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, россия, сша, нато
07:40 10.02.2022 (обновлено: 09:38 10.02.2022)
 
Гатилов предупредил, что действия Запада могут привести к трагедии

Постпред при ООН в Женеве Гатилов: игра США на повышение ставок может привести к трагедии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Игра Запада на повышение ставок на переговорах по ‎гарантиям безопасности может привести к трагедии, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

"Нашу ‎серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники ‎обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ‎ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой ‎будут именно те, кто навязал нам, а по большому счету ‎международному сообществу, эту опасную игру", — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что этот прием известен в дипломатии и "много раз уже ‎применялся в истории международных отношений".
В то же время он выразил уверенность, что Штаты и некоторые их партнеры не готовы к реальному развязыванию конфликта с Россией.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 12:11
В МИД рассказали, от чего зависит решение вопроса по гарантиям безопасности
В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали все главные пункты.
Читайте полный текст интервью >>
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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