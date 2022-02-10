https://ria.ru/20220210/tragediya-1771991739.html

Гатилов предупредил, что действия Запада могут привести к трагедии

Гатилов предупредил, что действия Запада могут привести к трагедии - РИА Новости, 10.02.2022

Гатилов предупредил, что действия Запада могут привести к трагедии

Игра Запада на повышение ставок на переговорах по ‎гарантиям безопасности может привести к трагедии, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T07:40

2022-02-10T07:40

2022-02-10T09:38

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ЖЕНЕВА, 10 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Игра Запада на повышение ставок на переговорах по ‎гарантиям безопасности может привести к трагедии, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.Дипломат подчеркнул, что этот прием известен в дипломатии и "много раз уже ‎применялся в истории международных отношений".В то же время он выразил уверенность, что Штаты и некоторые их партнеры не готовы к реальному развязыванию конфликта с Россией.В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали все главные пункты.Читайте полный текст интервью >>

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в мире, россия, сша, нато